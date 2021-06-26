Как сохранить верность мужчине навсегда: 10 советов психолога

Неверность - огромная проблема в отношениях, потому что она порождает нечестность, поэтому естественно хотеть знать, как сохранить верность мужчине.
Независимо от того, обманывали ли вы раньше или просто хотите знать, как остановить измену парня или мужа в отношениях, важно сначала понять, почему мужчины изменяют женщинам, которых они любят. Верно, пишет yourtango.com.
Большинство мужчин не изменяют, потому что они больше не любят свою жену или девушку. Скорее, счастливые в браке мужчины говорят, что обманывают, потому что хотят большего разнообразия в своей жизни или чувствуют, что чего-то не хватает в той области, которую, по их мнению, женщина в их жизни просто не может заполнить.
Некоторые мужчины жалуются, что им скучно. Или они говорят, что хотят, чтобы их партнеры обожали их. Или они хотят отстаивать свою свободу. Или они устали чувствовать разочарование.
Людям, которые изменяют, может понадобиться партнер, который ставит их в центр их жизни, и они больше не чувствуют себя в качестве главного приоритета в вашей жизни.
Иногда мужчины склонны к изменам, потому что говорят на разных языках любви . А некоторые мужчины говорят, что они неверны, потому что они руководствуются биологической директивой производить потомство с как можно большим количеством женщин, чтобы обеспечить выживание вида.
Какой бы ни была причина, мужчинам, как и женщинам, присуща врожденная потребность чувствовать, что их партнеры уважают и ценят их.
Имея в виду причины, по которым мужчины изменяют, вот 10 советов, как сохранить верность мужчине.
1. Будьте готовы к сексу.Многие мужчины рассматривают ваш интерес к сексу как меру своей привлекательности. Помогите своему парню или мужу почувствовать себя желанным, убедившись, что он знает, как сильно вы его хотите.
2. Будьте открыты для экспериментов.Может быть легко освоиться, и страх неизвестного может помешать вам открыть для себя различные сексуальные переживания. Сообщите своему парню или мужу, что вы хотите и хотите попробовать с вами что-то новое.
Я не говорю, что вам следует заниматься какой-либо сексуальной активностью, которую вы считаете отталкивающей, но откройте свой разум идее шутить и испытывать новые вещи с мужчиной, которого вы любите.
3. Не будьте слишком любезны.Иногда в отношениях женщина может стать излишне покладистой. Мужчины вступают в отношения, имея очень четкое представление о том, как выглядит партнер на всю жизнь, и это часто резко контрастирует с тем, с кем он, возможно, встречался случайно.
Женщины работают, чтобы стать теми, кем их хочет видеть их партнер, и при этом они теряют себя. Затем однажды мужчина понимает, что это то, о чем он просил, но он больше не уверен, что это то, чего он действительно хочет.
Поддерживайте здоровое чувство собственного достоинства в отношениях и будьте верны тому, кем вы являетесь на самом деле, а не тем, кем, по вашему мнению, он хочет, чтобы вы были.
4. Постарайтесь не стать контролирующим.Часто, не осознавая этого, когда мы вступаем в отношения, мы пытаемся контролировать другого человека, чтобы он делал то, что лучше всего подходит для нас.
Это означает проявление деструктивных привычек в отношениях, таких как жаловаться, обвинять, критиковать, ворчать, угрожать, наказывать, подкупать или вознаграждать с целью контроля.
5. Убедитесь, что он знает, насколько вы его цените.Иногда, когда женщины заводят парня и выходят замуж, у них возникает ложное чувство безопасности. Помните, что отношения с кем-то добровольны. Человек может уйти в любой момент.
Учитывая количество разводов в этой стране, мы должны помнить, как важно поддерживать хорошие отношения, а не просто заводить их. Понимание стилей общения друг друга может помочь в этом.
6. Поощряйте его уделять время самому себе.Некоторые мужчины изменяют, потому что начинают чувствовать себя скованными отношениями. Вовлечение в роман может дать им чувство свободы, которое они теряют в отношениях.
Позвольте вашему мужчине провести время без вас. Не пытайтесь монополизировать все время своего парня. Будьте открыты для того, чтобы он мог проводить время врозь с друзьями, заниматься хобби и т. Д., Чтобы он не чувствовал, что у него нет свободы.
7. Осознавайте свои эмоции.Осознаем мы это или нет, но женщины прекрасно умеют использовать свои эмоции, чтобы говорить о многом, не говоря ни слова. Мы выражаем гнев, ярость, печаль и разочарование, которые получают наши партнеры.
Вместо того, чтобы воспринимать это как сигнал, чтобы сделать что-то другое, некоторые мужчины начинают искать другого партнера, который боготворил бы их, как это делали вы раньше. Не забывайте, ваш мужчина хочет знать, что он вас зажигает, а не то, что он постоянно вас разочаровывает.
8. Расставьте приоритеты в отношениях.Часто, когда мужчина изменяет, вы обнаруживаете, что у женщины также роман не сексуального характера. Это более социально приемлемо.
Этот роман принимает форму приоритета чего-то - чего угодно - над отношениями. Это может быть работа, дети, больной родственник, благотворительность или что-то еще, что ставит ее мужчину ниже на ее тотемный столб, чем на первое место.
Ставьте отношения выше всего остального. Это отношения, которые вы хотите сохранить на всю жизнь. Другие вещи исчезнут, и отношения останутся, если вы будете к ним осторожно относиться. Найдите дружбу в ваших отношениях.
Заставьте его почувствовать себя приоритетом в отношениях.
9. Изучите его язык любви.Если вы не знакомы с книгой доктора Гэри Чепмена «Пять языков любви», прочтите ее. Он обладает мощным потенциалом для спасения браков.
Выучите язык любви своего мужчины и регулярно говорите с ним на нем. Он будет знать, что его любят, и останется верным вам, когда вы выразите свою любовь на его языке, который удержит его от обмана.
10. Распознавайте его модели взаимоотношений.Я не знаю, как бороться с аргументом биологии. Некоторые мужчины просто верят, что у них в генах заложено сексуальные отношения с как можно большим количеством женщин.
Если это убеждение вашего парня или мужа, то, вероятно, не имеет значения, что вы делаете. Он собирается обмануть.
Постарайтесь узнать таких мужчин как можно раньше, спросив об их истории свиданий. Если это шаблон, он вряд ли изменится только потому, что вы любите его «больше всего».
Если вы читали эту статью и теперь задаетесь вопросом, какова его роль во всем этом, вот в чем дело - я хотела написать статью для женщин, и я это сделала.Я сталкиваюсь с большим количеством женщин, страдающих из-за неверности своего партнера, чем мужчин, поэтому это сделано для того, чтобы помочь вам ощутить чувство власти над ситуацией.
Если вы несчастливы в отношениях, не указывайте пальцем на партнера и не расставайтесь. Посмотрите в зеркало и решите, что вызывает несчастье.
Если вы хотите чего-то другого от своего мужчины, попросите об этом.
Если он даст вам то, что вы хотите, тогда отлично! Если нет, загляните внутрь себя в поисках решения.
Примите своего мужчину таким, какой он есть, и настройте себя, чтобы лучше управлять своими отношениями.
Если он по-прежнему нарушает одну из ваших не подлежащих обсуждению границ, уход может быть лучшим вариантом для налаживания успешных отношений.