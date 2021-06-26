Девять лучших бюстгальтеров без косточек для чашек любого размера: как узнать свой точный размер

Многие из нас уже более года работают из дома (некоторые даже дольше!) И в то время, возможно, не так часто носили бюстгальтер.
В то время как образ жизни, связанный со спортивной одеждой, неоспоримо удобной в простоте и, в общем, комфорте - пора снова вернуться к ношению настоящей одежды. А это, конечно же, бюстгальтеры.
Но жизнь без бюстгальтера действительно научила многих из нас, что без бюстгальтера просто ... приятно, и это означает, что теперь, когда мы снова носим бюстгальтеры, самое время обновить наш гардероб нижнего белья, сделав ставку на комфорт. Вот тут-то и пригодятся бюстгальтеры без косточек и бюстгальтеры без косточек, и, хотите верьте, хотите нет, это вариант, который прекрасно подойдет для чашек любого размера, пишет yourtango.com.
Что такое бюстгальтер без косточек?«Бралетт - это тип бюстгальтера без косточек, который приобрел популярность во время пандемии благодаря своему удобству и бесшовности», - сказала Джене Лучани Сена, автор бестселлеров The Bra Book.
«Обычно бюстгальтер без косточек состоит из цельного куска и не имеет никаких застежек или проводов, поэтому нет возможности регулировки - вы натягиваете его на голову, как спортивный бюстгальтер», - сказала Сена.
Бюстгальтер без косточек действительно может быть любым бюстгальтером, но просто без косточек. «Обычно вам нужна проволока для настоящего отжимания, но есть фасоны с формованными чашками, которые предлагают некоторую поддержку, форму и подъем», - сказал Сена.
Бюстгальтер без косточек - отличный вариант для женщин, которым нужен максимальный комфорт, но при этом нужна хорошая поддержка (обратите внимание на такие особенности, как более широкая полоса, застежка на крючок на спине и регулируемые бретельки, которые также немного шире, чтобы обеспечить больше поддержки).
На самом деле, 90% поддержки бюстгальтера обеспечивается ремешком, но это не обязательно означает, что он должен иметь проволоку! Благодаря достижениям в области тканей и дизайна вы по-прежнему можете получить отличную поддержку даже для чашек большего размера!
Бюстгальтеры LIVELY находятся под одеждой с целью создания линии «Leisurée» - это нижнее белье, которое похоже на одежду для отдыха, поскольку в нем есть движение и комфорт, в то же время они обеспечивают поддержку. Это то, что мы все можем оценить.
Лучшие бюстгальтеры без косточек и удобные бюстгальтеры без косточек для чашек любого размера
1. Бюстгальтер без косточек Eco Deep V
Этот бюстгальтер без косточек имеет глубокую V-образную форму и формованные чашки, которые помогут создать регулируемую посадку и форму, идеально подходящую для вашего тела.
Регулируемые лямки на спине обеспечат комфорт - носите этот бюстгальтер без косточек весь день с легкостью! - а трехуровневая застежка на крючок и глаз на спине гарантирует, что бюстгальтер останется на месте, где бы вы ни оказались.
Цена: $ 35
2. Бюстгальтер без косточек из гладкого кружева и бюстгальтера.
Этот великолепный топ без бюстгальтера представляет собой обновленную версию популярного бренда Palm Lace Busty Bralette, а его самой примечательной особенностью является тезка из гладкой кружевной ткани, которая обеспечивает гладкость и бесшовность бюстгальтера под одеждой.
Глубокий вырез идеально подходит для этих сексуальных летних топов с глубоким вырезом, а на чашках есть сетка с усиленной сеткой, чтобы гарантировать, что грудь получит необходимую поддержку, но с комфортом.
Ищете бюстгальтер без бюстгальтера для большого бюста? Это один из самых удобных бюстгальтеров без бюстгальтера.
Цена: $ 35
3. Бралетт с перекрестной спиной
Бюстгальтеры не обязательно должны быть громоздкими или неудобными, а в некоторых даже может казаться, что вы весь день бездельничаете в пижаме.
Этот бюстгальтер без косточек с перекрестной спинкой очень уютный и имеет глубокий V-образный вырез и бретельки с перекрестной спиной. Благодаря широким лямкам ткань не будет впиваться в ваши плечи в течение дня, а поддерживающая полосатая полоса будет ощущаться как спортивный бюстгальтер или уютная футболка!
Цена: $ 35
4. Отжимания без проводов.
Бюстгальтеры «пуш-ап» имеют репутацию неудобных моделей, но этот вариант с беспроводным подключением был разработан с учетом «досуга».
Внизу чашки есть тонкая набивка, которая дает немного толчка и подталкивания, в то время как дизайн из нейлона и сетчатой ткани одновременно поддерживает стиль и поддержку.
Нет причин, по которым комфорт, поддержка и стиль должны быть взаимоисключающими!
Цена: $ 35
5. Бюстгальтер-балконет без косточек.
Стиль балкона является классическим, но эта версия придает стилю бюстгальтера старой школы современный вид с гладкими формованными чашками, регулируемыми спереди ремнями, трансформируемой спиной и без каких-либо проводов (это означает, что ничто не ткнет вашу кожу и доставляет дискомфорт в течение дня!).
Но остается классический вырез-балконет, который красиво создает форму под одеждой. Никаких бюстгальтеров из проволоки для победы!
Цена: $ 35
6. Бюстгальтер без косточек Flex.
Если бы у бюстгальтера без бюстгальтера и классического беспроводного бюстгальтера родился ребенок, он был бы именно таким. Он беспроводной, поэтому не нужно беспокоиться о протыкании проводов, имеет передние регулируемые ремни и удобный трансформируемый задний J-образный крюк, который регулируется, чтобы найти идеальную удобную посадку для вас.
Гладкие нейлоновые чашки с сетчатой подкладкой, поэтому они сохранят поддержку и структуру даже при очень непринужденном ощущении бюстгальтера без бюстгальтера.
Цена: $ 35
7. Отжимания без проводов в течение всего дня.
Не часто бюстгальтер пуш-ап может сразу отметить все флажки, но этот бюстгальтер может это сделать. Чашечки выстланы пеной внизу, что позволяет с легкостью приподнять и увеличить декольте.
На спине также есть J-образный крючок, с помощью которого этот бюстгальтер можно легко превратить в удобную спину за считанные секунды.
Сетчатая полоса сбоку сделает этот бюстгальтер очень воздухопроницаемым - так что носите его весь день, он настолько удобен, что вы можете не вспомнить, что на вас надет этот бюстгальтер push up с беспроводной сеткой!
Цена: $ 35
8. Бесшовный бюстгальтер без косточек с тонкими бретелями.
Симпатичные бюстгальтеры без бюстгальтера выглядят еще лучше, если вы можете скрыть их. Этот бюстгальтер без бюстгальтера настолько удобен, что он больше похож на поношенную майку, чем на бюстгальтер!
Бесшовная форма тела будет поддерживать вас при движении вместе с вами, и она сделана из мягкого и эластичного ребристого материала, предназначенного для фиксации во всех нужных местах для максимальной посадки.
Цена: $ 35
9. Бюстгальтер без косточек в полоску
Этот поддерживающий бюстгальтер без бюстгальтера популярен, и легко понять, почему: ремешок с длинной подкладкой идеально подходит для поддержки и комфорта, а чашки имеют легкие съемные подушечки, которые обеспечивают некоторую поддержку, когда вы этого хотите, но не тогда, когда вы этого не делаете.
Стиль бюстгальтера без бюстгальтера с глубоким V-образным вырезом отлично дополнит большинство глубоких вырезов, что делает его идеальным выбором для лета.
Цена: $ 35
Как измерить размер бюстгальтера без бюстгальтера?Конечно, лучший способ носить бюстгальтер - это носить подходящий. Кто не любит удобный бюстгальтер без бюстгальтера? LIVELY предлагает руководство по посадке специально для бюстгальтеров без бюстгальтера. Бралетт любят за то, что он очень удобный, но разные фасоны подходят для разных размеров.
Например, те, у кого чашка большего размера, часто предпочитают широкую спортивную ленту, такую как Geo Lace Bralette, потому что она обеспечивает дополнительную поддержку.
Определить свой размер бюстгальтера на самом деле так же просто, как дышать! Или, скорее, вдыхать и задерживать дыхание.
При этом оберните рулетку вокруг груди на уровне ленты. Если число, которое вы видите, нечетное, добавьте единицу. Если четный, добавьте 2. Итак, как объясняется в руководстве по подгонке, если вы отмеряете 33 дюйма и прибавите 1, вы получите 34 дюйма. Это будет ваш размер группы!
Тот же процесс будет работать с размером чашки, просто вдохните и оберните ту же рулетку вокруг самой полной части груди.
Затем округлите до наибольшего целого числа. Это твой размер груди. Вычтите размер ремешка из размера груди, чтобы определить размер чашки.