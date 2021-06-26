Бизнесмен из Бердска выпускает косметику и продукты для диабетиков для России и Германии

Об успешном преодолении трудностей в период пандемии бердчанин Аркадий Гатц знает не понаслышке. Его компания под именем "Dr.Gats" действует уже 4 года. И не только на рынке России, но и за рубежом. Косметическая и пищевая продукция основана на использовании натуральных средств.
- Идея такого проекта родилась случайно. В большей степени мы занимаемся изготовлением продукции для диабетиков,- заявил Аркадий.
Товаров под названием Dr.Gats насчитывается множество. Среди них - сгущенное молоко на фруктозе, сухофрукты без добавления сахара. Из косметических средств это - гоммаж, скрабы, маски с добавлением голубой глины. К слову, всю очищающую линейку для лица любят многие жительницы Бердска. Директор компании раскрыл секрет особой симпатии горожанок к продукту.
- Людям нравится, что продукт рабочий. Девчонкам нравится то, что эффективное очищение идет. По аналогу товар можно сопоставить с зубной пастой или зубным порошком, в котором все так нуждаются. Я всегда говорю: "Вы проведите эксперимент. Вот вы вечером помыли машину, утром видите, что лобовое стекло все в пыли. Также происходит с вашей кожей, когда вы целый день на улице",- сказал Аркадий Гатц.
Заказчиками Dr.Gats выступает Бердский хлебокомбинат, Борвиха Hotel&SPA, Новосибхлеб. Основным заказчиком и партнером является Германия. Продукт активно экспортируется в Казахстан, Армению. Как признается Аркадий, сейчас выстраиваются взаимоотношения о сотрудничестве с Италией и США.
О процессе создания косметических и пищевых продуктов, а также о том, почему на этикетках Dr.Gats используется иностранный язык - читайте в репортаже "Курьер. Среда. Бердск" с цеха производства Dr.Gats уже скоро.