Когда возник первый случай COVID-19?
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Когда возник первый случай COVID-19?

12:20:316/26/2021Фото: pixabay.com
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Истоки продолжающейся пандемии COVID-19 остаются неясными. Первый официально идентифицированный случай произошел в начале декабря 2019 года. Но до него уже случаи были.

коронавирус, пандемия, COVID-19
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Используя методы природоохранной науки, новый анализ показывает, что первый случай COVID-19 возник в период с начала октября по середину ноября 2019 года в Китае, при этом наиболее вероятная дата возникновения - 17 ноября. Дэвид Робертс из Кентского университета, Великобритания и его коллеги представляют эти результаты в журнале с открытым доступом PLOS Pathogens, пишет medicalxpress.com.

Истоки продолжающейся пандемии COVID-19 остаются неясными. Первый официально идентифицированный случай произошел в начале декабря 2019 года. Однако появляется все больше свидетельств того, что первоначальный случай мог возникнуть даже раньше.

Чтобы уточнить время начала пандемии, Робертс и его коллеги перепрофилировали математическую модель, первоначально разработанную учеными-экологами, для определения даты исчезновения вида на основе зарегистрированных наблюдений за этим видом. Для этого анализа они изменили метод определения даты наиболее вероятного возникновения COVID-19, исходя из того, когда некоторые из самых ранних известных случаев произошли в 203 странах.

Анализ показывает, что первый случай произошел в Китае в период с начала октября до середины ноября 2019 года. Первый случай, скорее всего, возник 17 ноября, и болезнь распространилась по всему миру к январю 2020 года. Эти данные подтверждают растущее количество свидетельств того, что пандемия возникла раньше и росла быстрее, чем принято официально.

Анализ также выявил, когда COVID-19, вероятно, распространился на первые пять стран за пределами Китая, а также на другие континенты. Например, по его оценкам, первый случай за пределами Китая произошел в Японии 3 января 2020 года, первый случай в Европе произошел в Испании 12 января 2020 года, а первый случай в Северной Америке произошел в США 16 января 2020.

Исследователи отмечают, что их новый метод может быть применен для лучшего понимания распространения других инфекционных заболеваний в будущем. Между тем, более глубокие знания о происхождении COVID-19 могут улучшить понимание его продолжающегося распространения.

Робертс добавляет: «Метод, который мы использовали, был первоначально разработан мной и моим коллегой для определения даты вымирания, однако здесь мы используем его для определения даты возникновения и распространения COVID-19. Это новое приложение в области эпидемиологии предлагает новую возможность для определения даты вымирания. понимать возникновение и распространение болезней, поскольку для этого требуется лишь небольшой объем данных».

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