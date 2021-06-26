Рождество Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

Этот религиозный праздник отмечает день, когда матерь Христа, Дева Мария, явила на этот свет. О том, когда состоится праздник, о православных традициях и запретах - в нашем материале.
Этот праздник - один из важнейших религиозных дней, потому что именно в эту дату у Иоакима и Анны на свет появилась дочь Мария, которая сыграла ключевую роль в христианстве - произвела на свет Иисуса Христа. В православии праздник относится к числу двунадесятых. В отличие от многих других праздников, дата которых зависит от Пасхи, этот в православии отмечают 21 сентября по юлианскому календарю. У католиков дата - 8 сентября.
Согласно Писанию, рождение матери Спасителя не было случайностью, потому что Бог создал ее специально для того, чтобы осуществить божий план - спасти человечество. В Новом Завете указывается, что родители Марии долго не могли зачать ребенка, поэтому в отчаянии Иоаким отправился молиться в пустыню. Бог услышал его мольбу и послал им ребенка. Как и остальные праздники, связанные с Девой Марией, праздник рождения матери Спасителя появился довольно поздно - в конце VI или в начале VII века. Официальное принятие праздника приписывают императору Византии - Маврикию. Впервые же в источниках о нем написано в V веке. Считается, что Мария родилась в северо-восточной части Иерусалима.
Накануне праздника в православных храмах проходит всенощное бдение - оно происходит от захода солнца до самого рассвета. В день праздника совершается литургия. В этот день многие верующие посещают церкви, чтобы вспомнить рождение матери Спасителя человечества.
В этот день, как и в другие православные праздники, нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом, сквернословить, заниматься гаданиями и любыми другими занятиями, которые запрещены церковью. Кроме этого, нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, например, работать в огороде или в саду, стричь волосы, вышивать шить, вязать и т.д. Также нельзя устраивать пышные вечеринки, отказывать тем, кто просит помощи, желать зла другим людям.
На Руси этот день назывался Осенница и был посвящен сбору урожая. Дело в том, что к этому времени завершался сбор урожая, поэтому в народе в этот день устраивались гулянья, встречалась осень, люди угощали соседей разными вкусными блюдами. В некоторых областях страны было принято совершать поминки. В некоторых регионах этот день отмечался зажжением огня, в других почитали женщин, в третьих - новобрачным оказывалось особое внимание, к ним приходили в гости не только родственники, но и друзья, и соседи. Нередко окончание сбора урожая отмечалось застольем, причем праздник отличался разгулом. Если урожай был хороший, что было очень важно, празднества могли продолжаться неделю.
Приметы на этот день:
солнечная погода без дождя сулит хорошую осень;
пасмурное небо говорит о том, что осень начнется дождями;
ясный день, значит, что такая погода будет до осени;
туман утром сулит обильные дожди;
дождь утром - так еще пройдет 40 дней, а зима сулит холодами;
быстро высохшая утром рода - зимой будет мало снега.