Погода в Бердске 26 июня: почему сегодня категорически нельзя работать на земле
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Погода в Бердске 26 июня: почему сегодня категорически нельзя работать на земле

6:30:396/26/2021Фото: pixabay.com
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26 июня в народе отмечается день Акулины - Гречишницы. Весь день будет стоять облачная погода, с малой вероятностью осадков.

Этот день еще и называют - днем каш

26 июня в Бердске прогнозируется повышение температурного фона на 5 градусов, а также прояснение погоды в целом.
Таким образом, температура воздуха с утра составит +11 градусов, к обеду резко потеплеет до +17. Весь день будет стоять облачная погода, с малой вероятностью осадков. Ветер легкий, северо-западный 2.0 м/с, влажность воздуха составит 85%.

26 июня в народе отмечается день Акулины - Гречишницы.

На Руси мученица Акулина считалась покровительницей урожая гречихи посевной. В народе говорили, что святая Акулина способствовала гречихе – одной из самых популярных на Руси зерновых культур.

Гречка или гречневая каша в народе всегда были символом и олицетворением благополучия и богатства. С ней у славян было связано много сказаний. Поэтому этот день еще и называют - днем каш.

На Акулину нельзя было сеять ”на Акулину не работай, чтобы гречка хорошо уродилась".
Про гречку в народе говорили, как про капризную девушку "любит, чтобы ее сеяли в сухую землю, и желает, чтобы не было морозов".

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