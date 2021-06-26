Сильные имена для девочек в 2021 году

В ожидании рождения будущего малыша родители зачастую заранее начинают придумывать имя для будущего сына или дочки. Это очень увлекательное занятие - оно позволяет мечтать и представлять себе ваше общение. Часто к этому процессу подключаются бабушки и дедушки, сестры и браться, дяди и тети.
Все предлагают свои имена, видя в будущем ребенке какие-то определенные черты. Есть имена, которые делают ребенка более уверенным в себе, более амбициозным. Кто-то хочет звучное имя, кто-то нежное.
Каждое имя дает человеку свои определенные черты и склад характера. Да и во взрослой жизни слыша чье-то имя но еще не видя человека, подсознательно мы уже себе представляем характер этого человека.
Расскажем вам о нескольких именах, которые подарят его обладательнице лидерские качества, уверенность в жизни, самостоятельность и внутреннюю силу.
Александра
Это имя, которое, наверное, чаще у нас ассоциируется с мужским, потому и дарит обладательницам сильный характер. Они очень целеустремлены, самостоятельны, независимы. Однако несмотря на силу характера, эти девушки остаются очень женственными, их жизнь гармонична и они всегда знают, чего хотят.
Варвара
Девочкам с таким именем всегда улыбается судьба и есть мнение, что им помогает сама Вселенная. Особо напрягаться им не приходится.
Виктория
Тут само по себе имя означает "победу". Эти девочки растут скромными и милыми. Но с возрастом в них просыпаются лидерские качества, они добиваются всего чего хотят, а потому могут сами себе обеспечить жизнь без проблем. Самостоятельные девушки.
Ольга и Екатерина
Женщины и девушки с этими именами ничем особым не выделяются. Однако опыт и наблюдения показывают, что они всегда уверены в себе, знают как достичь чего-то и при желании всегда добиваются своих целей. Их ничем не сломить - они очень гибкие и подстраиваются под любые обстоятельства.
Маргарита
На первое впечатление - это хрупкие и нежные девушки с веселым характером. На самом деле они и правда веселые, но не такие уж и хрупкие. Эзотерики считают это имя мистическим и очень энергичным. Возможно потому, что особый шарм придает этому имени роман "Мастери и Маргарита". А может потому, что роман передал настоящие качества характер Маргарит.