Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 июня 2021 в России и мире

7:40:546/26/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 26 июня 2021 года.

открытка
26 июня отмечается День косметолога

• День прощения (Forgiveness Day)
• День рождения зубной щётки
• День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)
• День изобретателя и рационализатора
• Всемирный день смурфиков (Global Smurfs Day)
• День теней на стене
• День бармена и миксолога (Bartender and Mixologist Day)
• День спиритизма
• День памяти преподобной Александры Дивеевской
• Всемирный день производителей холода (World Refrigeration Day)
• День памяти мученицы Акилины
• Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture)
• Международный день амброзии (International Ragweed Day)
• Международный день осведомлённости о сколиозе (International Scoliosis Awareness Day)
• День крымскотатарского флага
• День кокоса (National Coconut Day) - США
• Праздник середины лета (Midsummer) - Финляндия, Швеция
• День тропического коктейля (Tropical Cocktails Day) - США
• День архитектуры (Architecture Day) - Германия
• День шоколадного пудинга (National Chocolate Pudding Day) - США
• Иванов день, Юханнус (Juhannuspaiva) - Финляндия
• День жимолости (National Haskap Berry Day) - США
• День независимости - Мадагаскар
• Летоблагодарение (Summersgiving) - США
• День великого американского пикника (Great American Picnic Day) - США
• День финского флага (Finnish Flag Day) - Финляндия
• День работников прокуратуры - Беларусь
• День независимости от Великобритании (Independence of British Somaliland) - Сомали
• День косметолога (National Beautician`s Day) - США
• День Вооружённых сил (Armed Forces Day) - Великобритания
• День каноэ (National Canoe Day) - Канада
• День ветеранов (Veteranendag) - Нидерланды
• День работников органов прокуратуры - Туркменистан
• День национального флага - Румыния
• День рождения президента - Исландия
• День Вооружённых сил - Азербайджан
• День кемпинга на заднем дворе (Great American Backyard Campout) - США
• День памяти великого поэта Сунтон Пу (Sunthorn Phu Day) - Таиланд
• День гамельнского крысолова - Германия
• Именины у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Саввы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея, Александра
• Акулина Гречишница (Акулина - задери хвосты)

Важные события

1698 Пётр I с Великим посольством прибыл в Вену.
1817 А.С. Пушкин зачислен на службу в Коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря.
1829 А.С. Пушкин, прибыв в действующую армию на Кавказ, принял участие в сражении с турками.
1831 началась крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни более 4,7 тысячи человек.
1884 вышел высочайший указ императора Российского Александра III об учреждении церковно-приходских школ.
1925 состоялся первый полет самолета «К-1», первый советский серийный пассажирский самолет
1934 в Москве состоялась первая в СССР игра в поло
1935 старт стратостата «СССР-1-бис», который достиг высоты 16 км.
1940 в связи с начавшейся Второй мировой войной и напряжённой международной обстановкой, указом Президиума Верховного Совета СССР в стране введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя (шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу более 21 минуты.
1941 Николай Гастелло направил свой подбитый самолёт в скопление машин и танков противника, за что ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
1954 в Калужской области, в посёлке Обнинское (ныне город Обнинск) произведён энергетический пуск первой в СССР и в мире атомной электростанции.
1957 в СССР запущена первая многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета
1974 Минску присвоено почётное звание «Город-Герой».
1977 последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.
1979 Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.
1997 основана антивирусная компания Лаборатория Касперского.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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