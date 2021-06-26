Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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26.06
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Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:276/26/2021Фото: commons.wikimedia
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В этот день продолжают сеять гречку. В поле и огороде работать не принято, иначе всходы будут плохими.

церковь
Поста 26 июня нет

Православные праздники 26 июня

Троицкая седмица
Преподобных Андроника, игумена и Саввы, Московских
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской
Мученицы Акилины Старшей

Народные праздники

Акулина Гречишница

По народному календарю в этот день почитают память мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской).

В этот день продолжают сеять гречку. В поле и огороде работать не принято, иначе всходы будут плохими.

В этот праздник существует традиция готовить гречневую кашу, которой угощают путников и нищих. В благодарность они молятся за здоровье и успех хозяев дома.

Пить молоко в этот день считается вредным для здоровья.

Если пчелы утром покидают улья, то день выдастся теплым и сухим.

Приметы


  • Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного – скоро пойдет дождь.
  • Паучок–крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.
  • Мошкара кругами летает – погода будет хорошей.
  • Цыплята прячутся под наседку, когда светит солнце, – к скорому ухудшению погоды.
  • Петух запел раньше девяти часов вечера – к дождю.

Источник: my-calend

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