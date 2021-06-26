Какой сегодня церковный праздник 26 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 26 июняТроицкая седмица
Преподобных Андроника, игумена и Саввы, Московских
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской
Мученицы Акилины Старшей
Народные праздники
Акулина Гречишница
По народному календарю в этот день почитают память мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской).
В этот день продолжают сеять гречку. В поле и огороде работать не принято, иначе всходы будут плохими.
В этот праздник существует традиция готовить гречневую кашу, которой угощают путников и нищих. В благодарность они молятся за здоровье и успех хозяев дома.
Пить молоко в этот день считается вредным для здоровья.
Если пчелы утром покидают улья, то день выдастся теплым и сухим.
Приметы
- Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного – скоро пойдет дождь.
- Паучок–крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.
- Мошкара кругами летает – погода будет хорошей.
- Цыплята прячутся под наседку, когда светит солнце, – к скорому ухудшению погоды.
- Петух запел раньше девяти часов вечера – к дождю.
Источник: my-calend