Мощная магнитная буря 26 июня 2021: Как метеопаты примут удар второго дня геомагнитного шторма
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Мощная магнитная буря 26 июня 2021: Как метеопаты примут удар второго дня геомагнитного шторма

5:45:286/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Гормоны стресса, попадая в кровь, делают человека тревожным, он волнуется, становится раздражительным, злым.

солнце
26 июня продолжается магнитная буря на Земле
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Более 50% людей, проживающих на Земле, по оценкам ученых легко привыкают к магнитным бурям. Если у молодого физически здорового человека всё в порядке с психикой, то вряд ли он метеозависим. Магнитные бури, особенно длительные, особенно бьют по людям возраста 60+, имеющим повышенное или пониженное давление, больное сердце, страдающим астмой и нервными расстройствами.

26 июня 2021 года второй день сильной геомагнитной бури на Земле. Второй день космическая погода остается неблагоприятной для метеопатов. Напомним, что космической погодой ученые называют состояние магнитосферы Земли, которая меняется хаотически и мало предсказуемо благодаря активности Солнца. Вспышки на Солнце являются причиной выброса в космическое пространство потоков плазмы, называемыми солнечным ветром. Солнечный ветер “дует” непредсказуемо в разные стороны от Солнца. Достигая атмосферы Земли, ионизированные потоки солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой планеты. “Качку” электрических характеристик магнитного поля Земли и называют магнитной бурей.

Сильный стресс при изменении космической погоды испытывает каждый землянин. Негативно магнитная буря действует на половину населения планеты. Индивидуально реагирует на колебания в магнитном поле организм каждого человека, для некоторых сложным оказывается день непосредственной даты бури на Земле, а кто-то чувствует слабость и недомогание за два дня до заявленной даты, то есть организм реагирует именно на солнечную вспышку.

Утром 26 июня магнитное поле нашей планеты будет спокойным. Только после обеда начнется “качка”, и люди в полной мере ощутят мощь магнитного шторма. В 18 часов сила магнитной бури возрастет до 3 баллов, а к 21 часу колебания магнитного поля Земли будут равны 4-5 баллам, что по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует умеренной геомагнитной буре.

Второй день затяжной магнитной бури представляет особую опасность для людей с расстройствами психики и нервной системы. Известно, что в дни магнитных бурь человек чувствует перепады давления, головную боль, головокружение, усталость, плохо спит. Причиной этого является снижение кислорода в крови в результате замедления капиллярного кровотока. Кровь становится вязкой, растет риск образования тромбов. Гормоны стресса, попадая в кровь, делают человека тревожным, он волнуется, становится раздражительным, злым. У психически нездоровых людей магнитная буря становится причиной беспокойства, душевных метаний, недаром в дни магнитных бурь растет число преступлений и суицидов.

Как переживают магнитные шторма в переменчивую космическую погоду наши читатели?
Вера Олеговна, 44 года:
- Страшно болит голова, почти не сплю. Падает зрение, темнеет в глазах. Очень устаю в дни бурь, нервничаю и страдаю.
Елена Владимировна, 61 год:
- Постоянно хочу спать. Всё раздражает и злит. Слабость в ногах. Штормит. Кружится голова.
Анна Петровна, 54 года:
- Вечером не уснуть, утром не могу встать. Слабость. Мигрень. Часто тошнит. Давление скачет ужасно.

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