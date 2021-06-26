Можно ли работать в огороде 26 июня на Акулину Комарницу и почему сегодня нельзя ходить на свидание?
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Можно ли работать в огороде 26 июня на Акулину Комарницу и почему сегодня нельзя ходить на свидание?

10:02:176/26/2021Фото: Public Domain Pictures
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Домашний скот выгоняли рано-рано на пастбища, чтобы меньше комаров и оводов беспокоили скотину. Коровы и лошади могли защищаться от гнуса только хвостами.

гречиха
Если гречиха цвела, обязательно брали в дом ее цветы

В день памяти святой великомученицы Акилины, погибшей за веру в Христа в 12 лет, в народе отмечают ее день со своим названием - Акулина Комарница или Акулина Грешичница. Такое название получилось оттого, что сейчас появлялись тучи гнуса на улице, а работы с гречихой набирали свой оборот - сейчас активно сеяли гречиху и пололи ее там, где она уже взошла.

А в огородах сегодня предпочитали не работать вовсе, поскольку насекомые, которых становится очень много, не дадут работать, да и все внимание полагалось уделить работе с гречихой. А посаженные сегодня огурцы росли невкусными и кривыми.

Домашний скот выгоняли рано-рано на пастбища, чтобы меньше комаров и оводов беспокоили скотину. Коровы и лошади могли защищаться от гнуса только хвостами. Это сильно нервировало коров и молоко было невкусным и горьким, а потому в этот день молоко и вся молочная продукция была под запретом - думали, что им можно сегодня отравиться.

Обязательно положено было сегодня варить гречневую кашу из прошлогодних запасов и кормить ею всех, кого можете. Варили строго на воде и не добавляли в нее ни молока ни сливочного масла - по вышеуказанной причине. Принято было собираться с этой кашей всем вместе за общим столом и обсуждать планы на будущее. Гречневая каша считалась символом богатства и сытости.

Если на полях гречиха уже цвела - в дом обязательно приносили букетик ее цветов, сушили и хранили дома, как оберег от бедности.

Запрещалось в этот день нанимать новых работников и ходить на свидания. Новый человек мог оказаться не тем, за кого себя выдает. Работники, нанятые сегодня, были ленивыми и безответственными, равно как и женихи на свиданиях.

По размеру мошкары и комаров судили о будущем урожае - чем крупнее насекомые, тем крупнее зерно будет.

А чем больше насекомых было на улице, тем жарче будет в ближайшие дни. Пчелы, рано утром вылетевшие из улья, также обещали тепло в ближайшие дни.

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