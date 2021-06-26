27 июня - День города в Новосибирске: где и когда смотреть концерт

Переведение празднования любимого горожанами праздника в онлайн-режим связано с нарастанием числа заболевших коронавирусом в регионе.
Ранее планировались массовые гуляния на площади Ленина и Михайловской набережной, которые отменены из-за ограничений. Также не состоится и фестиваль фейерверков на набережной. Единственное, чем может порадовать себя каждый житель города без ущерба для своего здоровья, — трансляция празднования через интернет.
В Новосибирске пройдет концерт в честь празднования дня города, его трансляцию можно будет посмотреть на сайте прямых трансляций Новосибирска, на ютуб-канале «МЭР_И_Я» и в социальных сетях мэрии города во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Начало концерта запланировано на 15:00 в субботу 26 июня.