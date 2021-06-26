27 июня - День города в Новосибирске: где и когда смотреть концерт
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27 июня - День города в Новосибирске: где и когда смотреть концерт

10:31:236/26/2021Фото: Мэрия Новосибирска/VK
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Мероприятия, запланированные в честь 128-летия Новосибирска переведены в онлайн-режим.

Горожан приглашают отметить день города, посмотрев праздничный концерт

Переведение празднования любимого горожанами праздника в онлайн-режим связано с нарастанием числа заболевших коронавирусом в регионе.

Ранее планировались массовые гуляния на площади Ленина и Михайловской набережной, которые отменены из-за ограничений. Также не состоится и фестиваль фейерверков на набережной. Единственное, чем может порадовать себя каждый житель города без ущерба для своего здоровья, — трансляция празднования через интернет.

В Новосибирске пройдет концерт в честь празднования дня города, его трансляцию можно будет посмотреть на сайте прямых трансляций Новосибирска, на ютуб-канале «МЭР_И_Я» и в социальных сетях мэрии города во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Начало концерта запланировано на 15:00 в субботу 26 июня.

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