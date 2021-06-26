Новости коронавиуруса в Бердске на 26 июня: сколько новых зараженных
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Новости коронавиуруса в Бердске на 26 июня: сколько новых зараженных

10:11:366/26/2021Фото: pixabay
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На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1865 случаев коронавирусной инфекции.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 26 июня под медицинским наблюдением находятся 798 жителей. Тестов взято 88. Выздоровевших и выписанных 1790. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1865 случаев коронавирусной инфекции.

На 25 июня в России за сутки заболели ковидом более 20 000 человек.

На 26 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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