Новости коронавиуруса в Бердске на 26 июня: сколько новых зараженных

По данным оперативного штаба на 26 июня под медицинским наблюдением находятся 798 жителей. Тестов взято 88. Выздоровевших и выписанных 1790. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1865 случаев коронавирусной инфекции.
На 25 июня в России за сутки заболели ковидом более 20 000 человек.
На 26 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".