Петров мясопуст - 27 июня: Что можно и нельзя делать в особое время?

Петровым мясопустом называют день перед Петровым постом. Более известное его название - Петровское заговенье. В 2021 году люди его отпразднуют 27 июня.
Этот предстоящий пост установлен в честь двух самых известных апостолов - святых Петра и Павла. Они после сошествия на Троицу Святого Духа в числе прочих апостолов были наделены даром говорить на разных языках мира и начали готовиться к проповедованию христианства по всей земле.
Для подготовки тела и духа к этому ответственному делу, апостолы постились. Этот пост является единственным в своем роде. Среди всех многодневных постов, только он имеет продолжительность от 8 дней, до целых 42 дней. Так установилось потому, что дата его начала имеет подвижную дату и зависит от Троицы, а окончание всегда приходится на 11 июня. Да и строгим в плане пищевых ограничений, как другие посты, он не является. Четыре дня в неделю можно есть рыбу.
К началу Петрова поста у людей заканчивались зимние запасы продуктов, а новые урожаи были еще не сытными и маленькими. А потому пост часто называли Петровка-голодовка. Хотя мужчины активно ходили на рыбалку и носили улов домой каждый день.
Весь период от Троицы до начала Петрова поста идет Троицкая сплошная седмица. Эта неделя является подготовительной к посту и поэтому не содержит постных дней. Однако переедать и есть после 12 ночи запрещено.
Последний день Троицкой седмицы называется Петровское заговенье или Петров мясопуст. Это последний день пред постом, когда можно есть любые продукты. Люди устраивали народные гуляния, чтобы вдоволь навеселиться и натанцеваться, потому что во время поста гуляния запрещены. Часто готовили яичные блюда, уже понемногу отказываясь от мяса. В некоторых регионах день называли Яишное заговенье.
Нельзя было уже на этой Троицкой неделе вести себя так, как не подобает православному. Ругаться, злиться, спорить и ссориться, отказывать в помощи и делать плохие поступки. Впереди - время духовного очищения.