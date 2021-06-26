У певицы МакSим серьезное поражение легких: она к коме на ИВЛ
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У певицы МакSим серьезное поражение легких: она к коме на ИВЛ

10:46:436/26/2021Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/
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Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения. Она в медикаментозном сне, - сказала пиар-менеджер Яна Богушевская.

МакSим находится в искусственной коме
МакSим находится в искусственной коме

Певица МакSим, госпитализированная  на прошлой неделе с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, 38-летнюю певицу перевели в условную группу «КТ–4». К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У  Марины Абросимовой - более 75%. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ.

Но ТАСС представитель певицы сообщила, что состояние певицы стабильное.

-Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения. Она в медикаментозном сне, - сказала пиар-менеджер Яна Богушевская.

11 июня сама МакSим написала в своем инстаграме:

-Перед открытием своей школы искусств сдала тест на коронавирус, хотя не было симптомов и чувствовала себя хорошо, но решила подстраховаться. Тест показал отрицательный результат. 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрёл билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!

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