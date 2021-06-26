Сильное новолуние 10 июля 2021 года: Что можно делать и что не желательно
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Сильное новолуние 10 июля 2021 года: Что можно делать и что не желательно

12:20:216/26/2021Фото: Pixabay
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Новолуние всегда провоцирует нас на новые начинания, однако созвездие Рака отличается своей осторожностью. а потому все решения должны быть тщательно взвешены и обдуманы.

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Новолуние, которое произойдет 10 июля 2021 года, обещает быть благополучным и позитивным. Оно начнется в 4.16 по времени Москвы и будет проходить в созвездии Рака.

Благоприятные аспекты планет - Урана в созвездии Тельца и Нептуна в Рыбах - делают этот период благоприятным для получения вдохновения и совершенно новых идей, которые вам понравятся настолько, что их захочется мгновенно претворить в жизнь.

Новолуние всегда провоцирует нас на новые начинания, однако созвездие Рака отличается своей осторожностью. а потому все решения должны быть тщательно взвешены и обдуманы, а планы не должны иметь никаких изъянов.

Если вы не очень четко представляете себе конечный результат и меры по его достижению - не спешите браться за новое дело.

Будет и неблагоприятный аспект - Плутон в Козероге, а Венера во Льве. Это сочетание очень сильно будет направлять вашу энергию в тему романтики и любви. А потому сфера отношений займет у вас приоритетные позиции. Если вы с партнером знакомы недавно, нужно все очень внимательно рассмотреть - ваши перспективы на будущее. Учтите, что информации будет много, но есть риск, что вы оцените ее неверно. Как говориться - что-то можно будет переоценить, а что-то недооценить. то зависит от вашего настроения. Если вы захотите видеть только хорошее - вы его и увидите, и не обратите внимание на важные вещи, которые следовало бы иметь ввиду. И наоборот. Если ваши отношения дали трещину - вы будете убеждать себя, что все потеряно. Но если вы рано сожжете все мосты, восстановить их не получится.

Ко всему прочему, Рак очень эмоциональный, но скрытный знак. Не все ваши эмоции можно будет прочесть по вам, поэтому не рассчитывайте на то, что люди сами поймут, что вам нужно от них. Самый простой вариант и самый надежный - сесть и поговорить по душам. Открыто и честно.

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