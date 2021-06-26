В Пскове от удара молнии начался пожар. В 8.10 в четверг, 24 июня, поступило сообщение о возгорании в Транспортном переулке. По сообщению пресс-службы областного управления МЧС, выгорела половина жилого дома, от крыши практически ничего не осталось.Ранее, 22 июня, стало известно о пожаре, виной которого стала гроза, в Челябинске. Там трехэтажный дом начал гореть с крыши, в которую произошел удар молнии. В случае с челябинской грозой, возгорание удалось потушить на крыше, в квартиры огонь не успел добраться, несмотря на сильный ветер, который был во время грозы.
В Пскове удар молнии спалил дом
11:24:266/26/2021
Половина дома и крыша сгорели после попадания разряда молнии в крышу здания.
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