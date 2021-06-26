В общежития заселят только вакцинированных студентов, заявили в Минобрнауки

Вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщили 25 июня Минобрнауки РФ.
Уже к этой мере стали прибегать в некоторых вузах страны.
-В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться, - заявили ТАСС в пресс-службе министерства.
Учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.