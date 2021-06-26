В общежития заселят только вакцинированных студентов, заявили в Минобрнауки
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В общежития заселят только вакцинированных студентов, заявили в Минобрнауки

11:17:506/26/2021Фото: pixabay
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Уже к этой мере стали прибегать в некоторых вузах страны. 

Учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы
Учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщили 25 июня  Минобрнауки РФ.

Уже к этой мере стали прибегать в некоторых вузах страны.

-В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться, - заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Учебное заведение несет ответственность за жизнь и здоровье студентов во время обучения, а также за жизнь и здоровье сотрудников при реализации образовательной программы.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.

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студентыобщежития вакцина
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