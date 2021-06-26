Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского

11:50:116/26/2021Фото: Кадр из фильма "Солярис", режиссер А. Тарковский, 1972 год
0

В МХАТ сообщили о смерти актрисы, служившей на сцене театра с 1972 года.

Умерла актриса, игравшая в "Солярисе" Тарковского
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Новосибирске коронавирус убил известного консультанта по ВИЧ Марину Полкову

В Новосибирске коронавирус убил известного консультанта по ВИЧ Марину ПолковуУмерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"Ещё 870 новости

25 июня умерла актриса Ольга Барнет. Ее жизнь угасла после тяжелой продолжительной болезни в 69 лет.

Сыграв всего одну, но яркую роль в кино, она полностью посвятила себя театру, где была одной из ведущих актрис, сыгравшей несколько десятков ролей в спектаклях, среди которых «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса.

Зрители ее помнят по роли матери главного героя в фильме режиссера Андрея Тарковского "Солярис". О смерти актрисы сообщили на официальном сайте МХАТ им. А. П. Чехова.

- Сегодня таких почти не осталось… Безусловно, она персонаж не сегодняшнего дня во всём: от мелочей в оценках – острых, не щадящих – до роскоши московского барского дома. Её театральное умение – тоже редко и удивительно сегодня, так же как и отношение к делу, театру, партнёру…- Виктор Гвоздицкий говорил о ней ранее

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
актрисатеатрсмерть от болезни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы смотрели "Солярис"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского
    11:50:11 6/26/2021
    Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского
    Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?
    11:47:52 6/26/2021
    Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?
    Как отцу получить 483 881 рублей, рассказали в Пенсионном фонде
    11:31:41 6/26/2021
    Как отцу получить 483 881 рублей, рассказали в Пенсионном фонде
    В Пскове удар молнии спалил дом
    11:24:26 6/26/2021
    В Пскове удар молнии спалил дом
    Петров мясопуст - 27 июня: Что можно и нельзя делать в особое время?
    11:20:03 6/26/2021
    Петров мясопуст - 27 июня: Что можно и нельзя делать в особое время?
    В общежития заселят только вакцинированных студентов, заявили в Минобрнауки
    11:17:50 6/26/2021
    В общежития заселят только вакцинированных студентов, заявили в Минобрнауки
    Алеся Кафельникова показал свою беременность: «от таких, как ты - нужно срочно рожать»
    11:05:40 6/26/2021
    Алеся Кафельникова показал свою беременность: «от таких, как ты - нужно срочно рожать»
    У певицы МакSим серьезное поражение легких: она к коме на ИВЛ
    10:46:43 6/26/2021
    У певицы МакSим серьезное поражение легких: она к коме на ИВЛ
    Бердск27 июня - День города в Новосибирске: где и когда смотреть концерт
    10:31:23 6/26/2021
    27 июня - День города в Новосибирске: где и когда смотреть концерт
    Пациент выпал из окна коронавирусного госпиталя в Новосибирске
    10:24:35 6/26/2021
    Пациент выпал из окна коронавирусного госпиталя в Новосибирске