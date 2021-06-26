Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского

25 июня умерла актриса Ольга Барнет. Ее жизнь угасла после тяжелой продолжительной болезни в 69 лет.
Сыграв всего одну, но яркую роль в кино, она полностью посвятила себя театру, где была одной из ведущих актрис, сыгравшей несколько десятков ролей в спектаклях, среди которых «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса.
Зрители ее помнят по роли матери главного героя в фильме режиссера Андрея Тарковского "Солярис". О смерти актрисы сообщили на официальном сайте МХАТ им. А. П. Чехова.
- Сегодня таких почти не осталось… Безусловно, она персонаж не сегодняшнего дня во всём: от мелочей в оценках – острых, не щадящих – до роскоши московского барского дома. Её театральное умение – тоже редко и удивительно сегодня, так же как и отношение к делу, театру, партнёру…- Виктор Гвоздицкий говорил о ней ранее