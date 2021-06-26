Как отцу получить 483 881 рублей, рассказали в Пенсионном фонде

В Московском регионе более 1,1 тысячи владельцев сертификатов на материнский капитал – отцы, сообщает ПФР.
Отделение ПФР по городу Москве и Московской области напоминает, что в соответствии с законодательством владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал могут быть как мамы, так и папы. Таких особенных случаев в Московском регионе насчитывается более 1,1 тысячи - столько отцов (усыновителей) первого, второго или последующего ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, самостоятельно воспитывают своих детей.
С начала действия государственной программы – с 2007 года – Отделением ПФР по городу Москве и Московской области выдано порядка 1,2 миллиона государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Обращаем внимание, что отец может получить сертификат при условиях:
если он имеет гражданство Российской Федерации и является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
если он имеет гражданство Российской Федерации и является единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года;
вне зависимости от наличия гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на материнский (семейный) капитал у матери вследствие ее смерти, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал выдается в проактивной форме. После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала в личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг поступает государственный сертификат в форме электронного документа. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном варианте.
Для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата остался прежним – заявительным, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.
Полезная информация:
материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств;
размер материнского (семейного) капитала устанавливается в сумме 483 881 руб. 83 коп. при формировании сертификата в проактивном (беззаявительном) режиме, если в информационных ресурсах ПФР отсутствуют сведения о предшествующих детях. Размер материнского (семейного) капитала может быть уточнен и установлен в сумме 639 431 руб. 83 коп. при представлении документов, подтверждающих рождение (усыновление) всех детей.
Программа материнского (семейного) капитала действует до конца 2026 года.