Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?
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Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?

11:47:526/26/2021Фото: центра Чумакова
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Ее следует делать спустя 6-8 месяцев после первой прививки, сообщили в центре имени Чумакова.

В Центре им. Чумакова пока не выявили противопоказаний к вакцинации "КовиВаком"
В Центре им. Чумакова пока не выявили противопоказаний к вакцинации "КовиВаком"
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Повторную вакцинацию препаратом "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН следует делать спустя 6-8 месяцев после первой прививки, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире канала Россия-24.

-Пока мы с эпидемией не справились, мы считаем, что повторную вакцинацию имеет смысл делать где-то спустя полгода - восемь месяцев, - сказал он.

Так же он заметил, что  центр имени Чумакова выступил с предложением отказаться от понятия "ревакцинация".

-На сегодняшний день нами было предложено, и мы надеемся, что эти предложения будут приняты, уйти от понятия ревакцинация и сделать два понятия - есть экстренная вакцинация и вакцинация плановая. Это будет просто вакцинация как с гриппом - ежегодная, - сказал глава Центра им. Чумакова.

Можно ли комбинировать разные вакцины?

- Это сложный вопрос, на него есть две точки зрения" и необходимо подкрепление обеих исследованиями, которых сейчас нет. "Мы считаем, что любые комбинации вакцин на сегодняшний день возможны: можно сначала делать "Спутник", потом "КовиВак", а можно и наоборот, мы не видим в этом плане никаких противоречий. Вопрос в терминологии. Если мы говорим о вакцинации, то мы все-таки должны доказывать, что сначала делался один препарат, а затем - другой, все-таки должны быть проведены испытания, - сказал глава центра. - В этом смысле это может быть любая вакцина, которая на этот момент находится в системе здравоохранения. В этом смысле, полагаю, что вакцины совершенно взаимозаменяемы, и на сегодняшний день нет существенных факторов, которые бы говорили о преимуществах той или иной вакцины.

На 26 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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