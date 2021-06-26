Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" к законам России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" к законам России

12:16:366/26/2021Фото: Pixabay
0

«Соглашение о лояльности» предусматривает возмещение мигрантом расходов, связанные с его высылкой после нарушения правил пребывания.

Мигранты станут более ответственными на территории РФ

По проекту нового закона по мигрантам предусматривается подписание иностранцем, приехавшим в РФ, документа - «соглашения о лояльности». После его оформления иностранный гражданин соглашается, что информирован о правилах и законах, принятых в стране, а в случае их нарушений понесет наказание,  об этом сообщили в МВД России.

-Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <...> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения, - сказал представитель ведомства.

По соглашению, иностранец, приехавший в Россию на работу, может быть выслан за нарушение правил проживания, причем с него взыщут средства на расходы, предусмотренные высылкой.

-Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме-, - добавили в МВД.

В случае, когда иностранец въезжает в Россию без визы, он соглашается на обязательное снятие отпечатков пальцев, пишут в ТАСС.

У людей с этой группой крови железный иммунитет
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Несколько способов охладить квартиру без кондиционера
Назван уровень антител для вакцинации от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Лекарства, которые запрещено принимать перед прививкой от COVID
Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
регистрациямигрантысоглашение о лояльности
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как была бы устроена жизнь в городах, если бы не мигранты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка
    1:11:41 6/26/2021
    Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка
    Почему давление поднимается ночью, ответ дали ученые
    12:53:00 6/26/2021
    Почему давление поднимается ночью, ответ дали ученые
    Изменщиков и самых верных знаков зодиака назвали астрологи: кто вы?
    12:45:05 6/26/2021
    Изменщиков и самых верных знаков зодиака назвали астрологи: кто вы?
    Когда возник первый случай COVID-19?
    12:20:31 6/26/2021
    Когда возник первый случай COVID-19?
    Сильное новолуние 10 июля 2021 года: Что можно делать и что не желательно
    12:20:21 6/26/2021
    Сильное новолуние 10 июля 2021 года: Что можно делать и что не желательно
    Мигранты обяжут подписывать "соглашение о лояльности" к законам России
    12:16:36 6/26/2021
    Мигранты обяжут подписывать "соглашение о лояльности" к законам России
    БердскКолесо вырвало у Ford Focus во время ДТП в Бердске
    12:13:20 6/26/2021
    Колесо вырвало у Ford Focus во время ДТП в Бердске
    Законы, вступающие в России с 1 июля 2021: как и в чем изменится жизнь россиян
    11:59:18 6/26/2021
    Законы, вступающие в России с 1 июля 2021: как и в чем изменится жизнь россиян
    Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского
    11:50:11 6/26/2021
    Умерла актриса Ольга Барнет, сыгравшая в "Солярисе" Тарковского
    Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?
    11:47:52 6/26/2021
    Кода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?