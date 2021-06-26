Мигрантов обяжут подписывать "соглашение о лояльности" к законам России

По проекту нового закона по мигрантам предусматривается подписание иностранцем, приехавшим в РФ, документа - «соглашения о лояльности». После его оформления иностранный гражданин соглашается, что информирован о правилах и законах, принятых в стране, а в случае их нарушений понесет наказание, об этом сообщили в МВД России.
-Введение в законодательство института "соглашения о лояльности" предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <...> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <...> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения, - сказал представитель ведомства.
По соглашению, иностранец, приехавший в Россию на работу, может быть выслан за нарушение правил проживания, причем с него взыщут средства на расходы, предусмотренные высылкой.
-Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме-, - добавили в МВД.
В случае, когда иностранец въезжает в Россию без визы, он соглашается на обязательное снятие отпечатков пальцев, пишут в ТАСС.