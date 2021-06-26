Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка
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Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка

1:11:416/26/2021Фото: Flickr
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По мнению разведчиков, угроза исходит от платформ, собирающих информацию и то, что противником могут быть разработаны "прорывные или революционные технологии". Зафиксировано 114 случаев.

По материалам доклада военной разведки, необходимо наблюдать за НЛО, чтобы исключить опасность, исходящую от них

Впервые за 50 лет, военная разведка США сделала доклад о неопознанных летающих объектах по запросу конгресса.

В представленном документе говорится о том, что от НЛО можно ожидать проблем для безопасности страны.

-Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством, — говорится в документе.

По мнению разведчиков, угроза исходит от платформ, собирающих информацию и то, что противником могут быть разработаны "прорывные или революционные технологии". В докладе указывается на 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, не объясненные до сих пор, во время наблюдений было зафиксировано движение объектов, не поддающееся законам термодинамики. На изучение проблемы потребуются большие средства и системный подход.

"Последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений" помогут улучшить восприятие явлений, сообщают военные разведчики в своем докладе.

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