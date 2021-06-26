Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка

Впервые за 50 лет, военная разведка США сделала доклад о неопознанных летающих объектах по запросу конгресса.
В представленном документе говорится о том, что от НЛО можно ожидать проблем для безопасности страны.
-Неопознанные воздушные явления представляют собой проблему области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством, — говорится в документе.
По мнению разведчиков, угроза исходит от платформ, собирающих информацию и то, что противником могут быть разработаны "прорывные или революционные технологии". В докладе указывается на 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, не объясненные до сих пор, во время наблюдений было зафиксировано движение объектов, не поддающееся законам термодинамики. На изучение проблемы потребуются большие средства и системный подход.
"Последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений" помогут улучшить восприятие явлений, сообщают военные разведчики в своем докладе.