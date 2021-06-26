Изменщиков и самых верных знаков зодиака назвали астрологи: кто вы?

Верность - качество, которое есть не у всех. Но это определенно качество, которым обладают самые верные знаки зодиака.
Вы можете быть верны человеку, группе, стране или делу. Но иногда мы страдаем от неуместной лояльности, например, являемся постоянным покупателем магазина с нечестной практикой и/или очень высокими ценами.
Это случается с каждым солнечным знаком. Сколько раз вы смотрели фильм, где у плохого парня есть верный приспешник? Вы хотите кричать на них: «Почему вы так верны этому парню? Разве вы не знаете, что умрете, если останетесь верны ему?»
Но когда дело доходит до астрологии, может ли один знак зодиака быть верным или верным, чем другой? Не стоит принимать решения о дружбе на основе того, что говорит астрология, но знать об этих чертах - неплохая идея.
Самые верные знаки зодиака
1. Телец (20 апреля - 20 мая)Всем известно, что Тельцы упрямы, но это может быть хорошо.
Как земные знаки, они отказываются отказываться от отношений, даже когда их друзья и семьи предлагают им это.
2. Рак (21 июня - 22 июля)
Если вам нужен верный друг или вторая половинка, Рак - отличный выбор.
Они интуитивны и проницательны, не торопятся со своими чувствами, поэтому, когда они совершают какие-то действия, они делают это на все 100%. Понятно, что они плохо переносят предательство, поэтому, если вы связаны с ними, постарайтесь соответствовать их уровню лояльности.
3. Дева (23 августа - 22 сентября)Девы очень серьезно относятся почти ко всему (включая себя).
Обычно они обоснованы и лояльны, если только не думают, что их вторая половинка не уделяет им должного положительного внимания. Если это произойдет, они обратят свое сверхкритическое внимание на своего партнера и начнут активно искать кого-то нового.
4. Весы (23 сентября - 22 октября).В некотором смысле Весы - один из самых верных знаков зодиака, по крайней мере, в том, что касается их друзей.
Они будут стоять рядом с вами, несмотря ни на что. Когда приходит время, они защищают своих партнеров, как будто завтра не наступит.
Если у вас есть друг-Весы, он остается у вас на всю жизнь.
Однако у Весов есть проблемы с контролем над импульсами, и они могут действовать в соответствии с ними. Известно, что Весы изменяют своим партнерам, но тот факт, что они ненавидят конфликты и конфронтацию, обычно держит их в узде.
5. Козерог (22 декабря - 19 января)Козероги - чрезвычайно преданные люди своим партнерам и друзьям!
Козерог - знак зодиака, который лучше всего подходит для долгой поездки или смерти.
Если есть проблема, которая угрожает поколебать их решение, они будут работать над ней, пока все не будет исправлено, включая отношения.
6. Водолей (20 января - 18 февраля)Водолеи - великие гуманитарии и любят заниматься своим делом.
В этот момент они очень верный знак, но могут легко отвлечься и зацепиться за что-то новое.
Они ненавидят лжецов и мошенников и не собираются делать что-либо неэтичное; они просто ловятся моментом.
Наименее преданные знаки зодиака
1. Лев (23 июля - 22 августа)Львы - очень щедрые, любящие, свободные духом и творческие люди.
Они лояльны, когда им это удобно, но, поскольку они могут быть очень эгоистичными, они никогда не станут слепо следовать за кем-либо. Они лидеры, а не последователи.
2. Овен (21 марта - 19 апреля).К сожалению, Овен известен как наименее преданный из всех знаков зодиака.
Овен всегда ищет новых приключений, новых испытаний, а иногда и нового партнера. Они харизматичны, изобретательны, дружелюбны и эгоистичны.
Их потребности превыше всего, и человек, которому они больше всего преданы, - это они сами.
3. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Как водный знак, Рыбы обладают ярким воображением и глубоко эмоциональны.
Они могут быть преданными любовниками и друзьями, или у них может быть целая группа людей, с которыми они спят. Рыбы верны, когда не теряются в собственном творчестве.
4. Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы великолепны на вечеринке, потому что они любят поговорить и общаются.
К сожалению, хотя Близнецы могут быть очаровательными, они также могут быть ненадежными и неверными. Поскольку в их личности есть две стороны, они могут быть полностью лояльными и заслуживающими доверия в одну минуту, а в следующую - рассказывать секреты.
5. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпионами правит страсть, и иногда они могут быть верными партнерами, но иногда - большими обманщиками.
Они могут быть собственническими и ревнивыми и требовать лояльности от других. Но это зависит от того, как они себя чувствуют в данный момент.
6. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрельцы могут в одну минуту быть безнадежно влюбленными и полностью преданными, а в следующую - терять интерес и сосредотачиваться на ком-то новом.
Они переходят из одной крайности в другую и не считаются самыми верными или преданными знаками зодиака.
По этой причине в романтических отношениях со Стрельцом бывает сложно ориентироваться.
Если они найдут нужного человека, и этим правильным человеком окажется вы, они примут вашу сторону независимо от обстоятельств.