Магнитные бури с 26 по 30 июня 2021: даты геоударов и советы врачей метеозависимым людям

Магнитная буря, которая началась 25 июня и продолжается сегодня, 26 июня 2021 года, идет уже на спад. К вечеру ожидается полное спокойствие геомагнитного поля Земли. Если не произойдет не прогнозируемых вспышек на Солнце, то остаток месяца и начало июля пройдет спокойно для метеопатов.
Следующий геомагнитный удар ожидается 4 июля - на сутки, его мощность составит 4 балла. Затем ожидается двухдневный шторм - с вечера 11 июля до вечера 13 июля 2021 года.
Магнитные бури вызываются выбросом солнечной энергии, которая называется солнечным ветром. Именно эти заряженные частицы поглощает геомагнитное поле Земли, приходя в нестабильное состояние. Колебания магнитного поля Земли и называется обывательски магнитными бурями.
На них особо остро реагируют люди с генетической метеозависимостью и те, у кого есть хронические заболевания или еще не выявленные проблемы со здоровьем.
Если вы регулярно в периоды магнитных бурь наблюдаете у себя следующие симптомы 9и не один, а сразу несколько), значит вам следует пройти обследование:
- головная боль
- скачки давления
- общее недомогание и слабость
- головокружение
- одышка
- тошнота
- боли в суставах
- раздражительность
- бессонница
Во время магнитных бурь нужно составлять для себя щадящий режим дня. В него должны входить качественный сон, больше периодов отдыха, ограничение физической нагрузки, более легкая диета, отказ от кофе и алкоголя, пешие прогулки на свежем воздухе, ограничение стрессовых ситуаций.
Приближение к здоровому образу жизни способно уменьшить негативное проявления магнитной бури.