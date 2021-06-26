Магнитные бури с 26 по 30 июня 2021: даты геоударов и советы врачей метеозависимым людям
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Магнитные бури с 26 по 30 июня 2021: даты геоударов и советы врачей метеозависимым людям

2:20:536/26/2021Фото: pxhere
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Магнитные бури вызываются выбросом солнечной энергии, которая называется солнечным ветром. Именно эти заряженные частицы поглощает геомагнитное поле Земли, приходя в нестабильное состояние.

солнце, закат, небо
Остаток месяца пройдет спокойно

Магнитная буря, которая началась 25 июня и продолжается сегодня, 26 июня 2021 года, идет уже на спад. К вечеру ожидается полное спокойствие геомагнитного поля Земли. Если не произойдет не прогнозируемых вспышек на Солнце, то остаток месяца и начало июля пройдет спокойно для метеопатов.

Следующий геомагнитный удар ожидается 4 июля - на сутки, его мощность составит 4 балла. Затем ожидается двухдневный шторм - с вечера 11 июля до вечера 13 июля 2021 года.

Магнитные бури вызываются выбросом солнечной энергии, которая называется солнечным ветром. Именно эти заряженные частицы поглощает геомагнитное поле Земли, приходя в нестабильное состояние. Колебания магнитного поля Земли и называется обывательски магнитными бурями.

На них особо остро реагируют люди с генетической метеозависимостью и те, у кого есть хронические заболевания или еще не выявленные проблемы со здоровьем.

Если вы регулярно в периоды магнитных бурь наблюдаете у себя следующие симптомы 9и не один, а сразу несколько), значит вам следует пройти обследование:


  • головная боль
  • скачки давления
  • общее недомогание и слабость
  • головокружение
  • одышка
  • тошнота
  • боли в суставах
  • раздражительность
  • бессонница

Во время магнитных бурь нужно составлять для себя щадящий режим дня. В него должны входить качественный сон, больше периодов отдыха, ограничение физической нагрузки, более легкая диета, отказ от кофе и алкоголя, пешие прогулки на свежем воздухе, ограничение стрессовых ситуаций.

Приближение к здоровому образу жизни способно уменьшить негативное проявления магнитной бури.

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