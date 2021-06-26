Почему давление поднимается ночью, ответ дали ученые
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Почему давление поднимается ночью, ответ дали ученые

12:53:006/26/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Все гормоны в организме человека имеют дневной и ночной ритм. Что происходит с ними по ночам?

После тщательного клинического исследования здоровых людей исследователи обнаружили, что гормоны NP имеют дневной ритм с более высокими уровнями днем ​​и более низкими уровнями в ночное время
После тщательного клинического исследования здоровых людей исследователи обнаружили, что гормоны NP имеют дневной ритм с более высокими уровнями днем ​​и более низкими уровнями в ночное время

В серии исследований, недавно опубликованных в журнале Американского колледжа кардиологии Университета Алабамы в Бирмингеме, исследователи описывают причины низкого уровня натрийуретических пептидов у людей с ожирением. НЧ - это полезные гормоны, вырабатываемые сердцем, которые отвечают за регулирование артериального давления, а также за общее сердечно-сосудистое и метаболическое здоровье человека. В этом исследовании также рассматривается вопрос о том, как нарушение дневного и ночного или суточного ритма этих гормонов способствует ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы у людей с ожирением, пишет https://medicalxpress.com

Ожирение связано с более высоким риском высокого кровяного давления и плохими сердечно-сосудистыми исходами. Высокое кровяное давление в ночное время обычно наблюдается у людей с ожирением, что может способствовать таким исходам, как инсульт, сердечная недостаточность, сердечный приступ и сердечная смерть. Причины нарушения этого ритма артериального давления день-ночь до конца не изучены, но ученые полагают, что причиной этого могут быть НЧ.

«Все гормоны в организме человека имеют дневной и ночной ритм», - сказал Вибху Парча, доктор медицинских наук, научный сотрудник отдела сердечно-сосудистых заболеваний и первый автор обоих исследований. «Было высказано предположение, что гормоны NP также должны иметь этот ритм, но это еще не было продемонстрировано на людях. Наше клиническое испытание оценило 24-часовой цикл гормонов NP и сравнило его с 24-часовым циклом артериального давления. Мы также изучили, как эти циклы различаются между худыми и тучными людьми, и изучили причины, по которым у тучных людей наблюдается более низкий уровень НП».

После тщательного клинического исследования здоровых людей исследователи обнаружили, что гормоны NP имеют дневной ритм с более высокими уровнями днем ​​и более низкими уровнями в ночное время, что похоже на 24-часовой цикл артериального давления. Однако исследователи обнаружили, что связь между НП и артериальным давлением у людей с ожирением не работает одинаково, что приводит к более высокому артериальному давлению в ночное время, плохому сердечно-сосудистому здоровью и более высокому риску неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Низкая продукция NP в сочетании с относительно более высокой степенью выведения NP из системы человека с ожирением приводит к низким уровням циркуляции этих полезных гормонов, что может быть причиной дефицита NP.

«Мы впервые видим, что НП, как и другие гормоны, имеют 24-часовой ритм», - сказал старший автор Панкадж Арора, доктор медицины, врач-ученый из отдела сердечно-сосудистых заболеваний UAB. «Эти исследования дают нам лучшее понимание NPs и причин дефицита NP у лиц с ожирением. Теперь у нас есть одобренный FDA препарат (LCZ696), который улучшает уровни циркулирующих NP. Этот препарат считается препаратом первой линии для лечения сердца. отказ и может быть использован для повышения уровня NP».

Арора добавил, что это лекарство может специально воздействовать на НЧ и артериальное давление, если его вводить в нужное время дня, и может с точностью контролировать гипертензию. Ученые считают, что эти результаты стимулируют использование физиологически обусловленного точного хронофармакотерапевтического подхода для улучшения профиля артериального давления днем ​​и ночью у людей с ожирением.

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