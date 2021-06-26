Переводы за границу могут стать дороже

В правительстве России обсуждается введение комиссии для денежных переводов за границу. Власти ищут источники пополнения бюджета, поэтому в государственную казну хотят отчислять 1% от переводов, которых за последний год было осуществлено на сорок миллиардов долларов. Если бы брался 1 % в 2020 году, то казна пополнилась бы на 30 миллиардов рублей.
В настоящее время пока не понятно, будут ли введены дополнительные расходы при переводе денег, но известно, что проект был поручен для разработки еще в начале июня. В настоящее время за пересылку денег за границу берется в среднем 1%, который остается в банках в виде комиссии за услуги.
Принятие решения может развить нелегальный бизнес по переводу денег другими путями, считает Иван Ситнов - директор сервиса денежных переводов «Золотая Корона».
— Деньги начнут передавать через нелегальные каналы. Трудовые мигранты уже обязаны оплачивать тестирование по русскому языку, а также прохождение медицинской комиссии и приобретать полис ДМС, но самое главное — покупать патент, то есть как раз уже делать взнос в бюджет, - рассказал Ситнов.
В России один из самых больших денежных потоков из страны, если сравнивать с обратным денежным движением. Введение механизма может стать причиной отказа мигрантов ехать в Россию на заработки, считают специалисты, работающие с трудовыми мигрантами, пишут "Известия".