Мертвым нашли новосибирца, уехавшего на темно-зеленой Honda

Пропавшего ранее 36-летнего программиста Михаила Покровского нашли погибшим, об этом стало известно из сообщения в группе «Лиза Алерт Новосибирской области» в социальной сети в «ВКонтакте».
22 июня 2021 года, Мизаил Покровский уехал из дома в Советском районе на тёмно-зелёном автомобиле Honda CR-V в неизвестном направлении. Причиной поступка могла стать предшествующая событиям ссора с женой, которая на следующий день заявила в полицию об исчезновении супруга.
26 июня стало известно о найденном теле пропавшего жителя Новосибирска, обнаруженного в Советском районе.
«Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в СУ СМК РФ по Новосибирской области