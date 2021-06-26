Мертвым нашли новосибирца, уехавшего на темно-зеленой Honda
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Мертвым нашли новосибирца, уехавшего на темно-зеленой Honda

1:53:456/26/2021Фото: Лиза Алерт
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В Советском районе найдено тело пропавшего Михаила Покровского.

Пропавшего жителя Новосибирска нашли мертвым

Пропавшего ранее 36-летнего программиста Михаила Покровского нашли погибшим, об этом стало известно из  сообщения в группе «Лиза Алерт Новосибирской области» в социальной сети в «ВКонтакте».

22 июня 2021 года, Мизаил Покровский уехал из дома в Советском районе на тёмно-зелёном автомобиле Honda CR-V в неизвестном направлении. Причиной поступка могла стать предшествующая событиям ссора с женой, которая на следующий день заявила в полицию об исчезновении супруга.

26 июня стало известно о найденном теле пропавшего жителя Новосибирска, обнаруженного в Советском районе.

«Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в СУ СМК РФ по Новосибирской области

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