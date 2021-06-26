5 интересных фактов о Дне семьи, любви и верности: Что категорически нельзя делать в этот день

Всего 13 лет назад в России официально было установлено празднование Дня семьи, любви и верности. Этот очередной праздник, посвященный ценностям семейных отношений, приурочен ко дню памяти князя Петра и его жены Февронии, которые после своей смерти были канонизированы православной церковью.
Эта пара жила долго и очень счастливо, являя всем пример истинной любви и верности друг другу. В глубокой старости они оба ушли в монастырь, приняли постриг и молились Господу, чтобы умереть в один день. Господь услышал их молитвы. Перед погребением их разделили в разные кельи, чтобы подготовить тела к погребению. А на утро обнаружили снова тела в одной комнате.
Православные издревле отмечали их день памяти 8 июля. И вот Российское государство взяло этот праздник за основу. И теперь ежегодно в этот день мы отмечаем еще один замечательный семейный праздник.
Интересные факты о празднике
Как бы православная церковь ни отмечала это праздник, венчаться в этот день никогда нельзя. Потому что в эту дату ежегодно идет Петров пост. В любой пост венчания запрещены. А вот играть гражданские свадьбы не запрещается и среди молодых людей эта дата остается в числе самых популярных для заключения брака.
Святым Петру и Февронии поклонялись и молили их о помощи многие русские цари. Так, царю Федору и его жене Ирине был дарован долгожданный наследник. Молились им и Петр Первый и Екатерина Вторая и многие другие правители России.
Ежегодно в этот праздник проводится особое награждение семейных пар, проживших вместе более 25 лет. Им вручается памятная медаль с изображением святых и ромашкой на обратной стороне.
Кстати, ромашка является символом этого праздника. Считается. что именно этот простой и нежный цветок является символом чистоты и верности. Может, поэтому принято гадать именно на ромашке "любит-не любит"?
У наших предков-славян день 8 июля считался тоже праздничным - с этого дня начинались летние покосы и разрешалось купаться в открытых водоемах. Помните, что Иван Купала отмечался днем ранее? Вот с него и разрешалось купание. Русалок больше не опасались и купались смело.