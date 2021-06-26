Алые паруса-2021: Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве
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Алые паруса-2021: Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве

2:18:426/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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В Санкт-Петербурге не прервали традицию проводить праздник «Алые паруса» для выпускников города.

В ночь на субботу в Санкт-Петербурге вновь появились алые паруса

В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник, знаменующий окончание школы для городских выпускников. В этом году празднование было связано с 30-летием российского триколора, 60-летия полета Гагарина и годовщины рождения Александра Невского.

На восьми городских площадках проводилось действие всеобщего праздника. На концерте, проводившемся на Дворцовой площади, выступали известные исполнители. Каждая из песен сопровождалась сменой движущихся декораций с тематикой, соответствующей произведению — во время песни о космосе, над сценой завис гигантский космонавт, а на экране транслировался вид космического пространства.

Далее все ожидали появление алых парусов, проход брига зрители наблюдали с набережной Невы, перед появлением корабля в небе высветилась надпись «Поехали».

На двухмачтовый символе праздника натянули 18 алых парусов, отшитых из облегченных материалов. Корабль прошел вдоль набережной по Неве вызвав восторг и овации зрителей и всполохи праздничных фейерверков.

В июне традиционно широко отмечается выпускной, а в Петербурге этот праздник превращается в общегородское торжество "Алые паруса". С 27 июня 1968 года , когда ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника, проводится общегородское мероприятие. Традицию прервали в 1979 году и возродили лишь спустя 25 лет.

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