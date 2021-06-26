Помощника депутата заксобрания обвиняют в совращении мальчиков
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Помощника депутата заксобрания обвиняют в совращении мальчиков

2:16:416/26/2021Фото: КП-Новосибирск
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 38-летнего мужчина трудился помощником депутата заксобрания Новосибирской области. Известно, о совращении двух подростков.

Задержанный часто общался со школьниками
Задержанный часто общался со школьниками

Следователи задержали помощника депутата Законодательного собрания в райцентре Краснозерское Новосибирской области.  38-летнего мужчину обвиняют в совращении мальчиков, сообщает  КП-Новосибирск.

По информации издания, Михаил (имя изменено) в селе был исполнительным секретарем одной из партий, а еще - помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Депутат до сих пор в шоке от новостей из Следственного комитета и не может поверить, что проглядел педофила.

- Он работает у меня помощником уже шесть лет, одновременно до осени 2020 года был депутатом райсовета. Если честно, когда я узнал, что его обвиняют в сексе с подростками, то подумал, что это фейк - не производил он впечатления человека, который на такое способен, - рассказал  депутат.- У него мама болеет, отец парализован, сестра около четырех лет назад умерла. Он сам не женат, но усыновил племянника - сына своей сестры. Мальчик в этом году первый класс окончил. Ребенок тоже болеет - с глазами плохо. На такой поступок не каждый мужчина способен, это вызывает уважение. При этом по работе к нему никаких претензий не было.

- Мы думали, он святой и очень любит детей, - вздыхают сельчане.

- Одно заявление в полицию подала мама семиклассника из соседнего села: у подростка был секс с помощником депутата в его же доме в январе и апреле 2021 года, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Задержанный свою вину признал.

Другой случай произошел зимой 2021 года.

- Помощник депутата совершил развратные действия сексуального характера в отношении девятиклассника из той же школы, где учился семиклассник, - сообщил источник изданию.

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