Помощника депутата заксобрания обвиняют в совращении мальчиков

Следователи задержали помощника депутата Законодательного собрания в райцентре Краснозерское Новосибирской области. 38-летнего мужчину обвиняют в совращении мальчиков, сообщает КП-Новосибирск.
По информации издания, Михаил (имя изменено) в селе был исполнительным секретарем одной из партий, а еще - помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Депутат до сих пор в шоке от новостей из Следственного комитета и не может поверить, что проглядел педофила.
- Он работает у меня помощником уже шесть лет, одновременно до осени 2020 года был депутатом райсовета. Если честно, когда я узнал, что его обвиняют в сексе с подростками, то подумал, что это фейк - не производил он впечатления человека, который на такое способен, - рассказал депутат.- У него мама болеет, отец парализован, сестра около четырех лет назад умерла. Он сам не женат, но усыновил племянника - сына своей сестры. Мальчик в этом году первый класс окончил. Ребенок тоже болеет - с глазами плохо. На такой поступок не каждый мужчина способен, это вызывает уважение. При этом по работе к нему никаких претензий не было.
- Мы думали, он святой и очень любит детей, - вздыхают сельчане.
- Одно заявление в полицию подала мама семиклассника из соседнего села: у подростка был секс с помощником депутата в его же доме в январе и апреле 2021 года, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Задержанный свою вину признал.
Другой случай произошел зимой 2021 года.
- Помощник депутата совершил развратные действия сексуального характера в отношении девятиклассника из той же школы, где учился семиклассник, - сообщил источник изданию.