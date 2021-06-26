СК рассказал, как директор УКСа Новосибирска списывал деньги нацпроектов
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СК рассказал, как директор УКСа Новосибирска списывал деньги нацпроектов

2:25:576/26/2021Фото: pixabay
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С помощью подконтрольной фирмы составили фиктивные документы и акты по приемке работ по водопонижению на стройке двух детсадов - списали свыше 11 млн рублей.

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Воруют деньги на нацпроектах в Новосибирске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщает СК по НСО.

Напоминаем, что директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, в рамках реализации нацпроекта «Демография», с помощью подконтрольной фирмы организована подготовка фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Кроме того, в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

В настоящее время по материалам, предоставленным оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, следователем регионального следственного управления в отношении директора МКУ «УКС» возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, в значительном размере.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2020 годы директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных организаций, с которыми у МКУ «УКС» были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ «УКС» при проведении профессиональных праздников (День строителя) и иных корпоративных мероприятий. Руководители подрядных организаций, осознавая, что директор МКУ «УКС» может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов, либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия общественного питания. В последующем, директор и работники МКУ «УКС», в рамках оплаченных подрядными организациями счетов, пользовались услугами общественного питания при проведении профессиональных праздников и иных корпоративных мероприятий.

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