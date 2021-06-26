Как в Германии оценили отключение России от SWIFT
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как в Германии оценили отключение России от SWIFT

2:46:216/26/2021Фото: Flickr
0

Отключение РФ от платежной системы окажет влияние на европейскую экономику - депутат бундестага.

В бундестаге рассказали о последствиях отключения России от платежной системы

В случае отключения России от платежной системы SWIFT  европейская экономика пострадает, об этом рассказал депутат бундестага Тино Крупалла, возглавляющий партию «Альтернатива для Германии».

"Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", — сказал в интервью для РИА Новости.

По словам немецкого политика уже известно, что в России предпринимаются меры по созданию собственной передачи сообщений, что говорит о поиске новых путей.

"И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии — свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения", — выразил уверенность политик.

SWIFT – система межбанковских сообщение и платежей, созданная для работы более одиннадцати тысяч крупнейших организаций во всех странах мира. В прессе появляются сообщения о возможности отключения России от данной системы в формате санкций, вводимых Западом.

По мнению российских чиновников, отключение России от SWIFT не станет катастрофой для страны.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
отключение от системыубытки для экономикинегативная реакциясистема платежей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как думаете, справится Россия?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как жара влияет на распространение COVID-19, ответил Роспотребнадзор
    2:35:21 6/26/2021
    Как жара влияет на распространение COVID-19, ответил Роспотребнадзор
    СК рассказал, как директор УКСа Новосибирска списывал деньги нацпроектов
    2:25:57 6/26/2021
    СК рассказал, как директор УКСа Новосибирска списывал деньги нацпроектов
    Магнитные бури с 26 по 30 июня 2021: даты геоударов и советы врачей метеозависимым людям
    2:20:53 6/26/2021
    Магнитные бури с 26 по 30 июня 2021: даты геоударов и советы врачей метеозависимым людям
    Алые паруса-2021: Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве
    2:18:42 6/26/2021
    Алые паруса-2021: Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве
    Помощника депутата заксобрания обвиняют в совращении мальчиков
    2:16:41 6/26/2021
    Помощника депутата заксобрания обвиняют в совращении мальчиков
    Переводы за границу могут стать дороже
    1:54:21 6/26/2021
    Переводы за границу могут стать дороже
    Мертвым нашли новосибирца, уехавшего на темно-зеленой Honda
    1:53:45 6/26/2021
    Мертвым нашли новосибирца, уехавшего на темно-зеленой Honda
    Главные продукты в Петров пост 2021: Можно ли яйца и рыбу?
    1:20:43 6/26/2021
    Главные продукты в Петров пост 2021: Можно ли яйца и рыбу?
    БердскСкорая помощь не лечит: почему оскорбленная медиками жительница Бердска не будет жаловаться в Минздрав
    1:19:34 6/26/2021
    Скорая помощь не лечит: почему оскорбленная медиками жительница Бердска не будет жаловаться в Минздрав
    Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка
    1:11:41 6/26/2021
    Инопланетяне угрожают безопасности США доложила военная разведка