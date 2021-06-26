Как в Германии оценили отключение России от SWIFT

В случае отключения России от платежной системы SWIFT европейская экономика пострадает, об этом рассказал депутат бундестага Тино Крупалла, возглавляющий партию «Альтернатива для Германии».
"Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", — сказал в интервью для РИА Новости.
По словам немецкого политика уже известно, что в России предпринимаются меры по созданию собственной передачи сообщений, что говорит о поиске новых путей.
"И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии — свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения", — выразил уверенность политик.
SWIFT – система межбанковских сообщение и платежей, созданная для работы более одиннадцати тысяч крупнейших организаций во всех странах мира. В прессе появляются сообщения о возможности отключения России от данной системы в формате санкций, вводимых Западом.
По мнению российских чиновников, отключение России от SWIFT не станет катастрофой для страны.