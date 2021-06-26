Под Иваново мужчина расстрелял троих коллекторов
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Под Иваново мужчина расстрелял троих коллекторов

3:33:426/26/2021Фото: Flickr
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В городе Кохма погибли коллекторы, пришедшие за деньгами к должнику.

Коллекторы попали под пули должника

Под Иваново в городе Кохма мужчина устроил стрельбу по людям.

"Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается", - рассказал источник «Интерфакса».

В результате стрельбы погиб один человек, двое ранены, их увезли в больницу — сообщил тот же источник.

По предварительным данным, мужчина отстреливался от коллекторов, которые пришли к нему за выплатой задолженности.

"Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь", - добавил источник.

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