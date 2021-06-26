Под Иваново мужчина расстрелял троих коллекторов

Под Иваново в городе Кохма мужчина устроил стрельбу по людям.
"Мужчина в ходе бытовой ссоры открыл стрельбу по знакомым и расстрелял троих человек. Затем он забаррикадировался в доме и отстреливается", - рассказал источник «Интерфакса».
В результате стрельбы погиб один человек, двое ранены, их увезли в больницу — сообщил тот же источник.
По предварительным данным, мужчина отстреливался от коллекторов, которые пришли к нему за выплатой задолженности.
"Мужчина задолжал деньги, к нему пришли коллекторы. Он открыл по ним огонь", - добавил источник.