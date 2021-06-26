После взрыва газовой заправки прокуратура выявила 280 нарушений на 39 АГЗС Новосибирска

В связи с происшедшим 14 июня текущего года пожаром на АГЗС «Еврогаз» прокуратурой Новосибирской области с участием специалистов Сибирского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по Новосибирской области проведены проверки соблюдения законодательства в сферах промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации газозаправочных станций, сообщает прокуратура региона.
На сегодняшний день проверены все 39 АГЗС, расположенных на территории г. Новосибирска и г. Обь, и выявлено более 280 нарушений требований закона.
В том числе установлены факты эксплуатация опасных производственных объектов без лицензии; использования не зарегистрированного в Ростехнадзоре оборудования; несоблюдения требуемого минимального расстояния от резервуаров с газом до близлежащих складских и производственных зданий, лесных насаждений; невыполнения надлежащего наблюдения за оборудованием, проверок действия контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты.
Выявлены также случаи необеспечения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствия документации и инструкций по надлежащей эксплуатации оборудования и др.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокурорами руководителям эксплуатирующих организаций внесено 21 представление.
В отношении виновных лиц возбуждено 60 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной эксплуатации опасных производственных проектов, а также ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.
Например, прокуратурой Советского района г. Новосибирска установлено, что в ООО «СТАРК», эксплуатирующем АГЗС по ул. Николаева, отсутствует лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 1, 2, 3 класса опасности, станция не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта не заключен; производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации не осуществляется.
По результатам проверки прокурор района внес директору общества представление, в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Устранение выявленных в ходе проверок нарушений требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности поставлено на контроль прокуратуры Новосибирской области.