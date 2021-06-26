Гражданин 19-ти лет вырвал сумку с документами и телефоном у женщины и скрылся
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Гражданин 19-ти лет вырвал сумку с документами и телефоном у женщины и скрылся

2:59:186/26/2021Фото: https://pixnio.com/
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Сумку женщины полицейские нашли, но вот похищенный сотовый телефон гражданин успел продать.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Юного грабителя задержали новосибирские полицейские. 6 июня в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном у подъезда дома по улице А. Лежена, сообщили в региональном МВД.

Потерпевшая сообщила, что неизвестный вырвал из её рук сумку, в которой находились документы, личные вещи и с сотовый телефон, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 19-летний, ранее не судимый житель Дзержинского района.

Сумку женщины полицейские нашли, но вот похищенный сотовый телефон гражданин успел продать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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