В Москве выстроились огромные очереди за «Ковиваком»

Обещанную вакцину «КовиВак» вновь завезли в Москву, спровоцировав очереди у детских поликлиник. Подписчики Подъема выслали в редакцию видео очередей за нею.
В депздраве уточнили, что прививку этим препаратом по-прежнему будут делать только в нескольких медучреждениях — в этот раз новую партию завезли в пункты вакцинации в пяти детских поликлиниках. Почему адреса были изменены, в депздраве не пояснили.
-Это, например, детская городская поликлиника № 99 на ул. Академика Комарова. Дозвониться туда, естественно, не удалось. Полчаса звонил непрерывно, аж телефон нагрелся и разрядился. Дозвониться ни в одну из поликлиник невозможно и вот такая очередь, - пишет издание.
На 26 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".