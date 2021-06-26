В Москве выстроились огромные очереди за «Ковиваком»
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В Москве выстроились огромные очереди за «Ковиваком»

3:40:506/26/2021Фото: Подъем
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Прививку этим препаратом по-прежнему будут делать только в нескольких медучреждениях — в этот раз новую партию завезли в пункты вакцинации в пяти детских поликлиниках.

При этом подписчики «Подъёма» сообщили об огромных очередях за прививками
При этом подписчики «Подъёма» сообщили об огромных очередях за прививками
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Обещанную вакцину «КовиВак» вновь завезли в Москву, спровоцировав очереди у детских поликлиник. Подписчики Подъема выслали в редакцию видео очередей за нею.

В депздраве уточнили, что прививку этим препаратом по-прежнему будут делать только в нескольких медучреждениях — в этот раз новую партию завезли в пункты вакцинации в пяти детских поликлиниках. Почему адреса были изменены, в депздраве не пояснили.

-Это, например, детская городская поликлиника № 99 на ул. Академика Комарова. Дозвониться туда, естественно, не удалось. Полчаса звонил непрерывно, аж телефон нагрелся и разрядился. Дозвониться ни в одну из поликлиник невозможно и вот такая очередь, - пишет издание.

На 26 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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