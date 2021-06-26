Один погиб, двое в больнице: после стрельбы в Ивановской области уголовное дело возбудили в СК
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Один погиб, двое в больнице: после стрельбы в Ивановской области уголовное дело возбудили в СК

4:37:546/26/2021Фото: СК РФ
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Из группы лиц, совершивших нападение, один задержан, остальных разыскивают.

В Ивановской области в тяжелом состоянии в больницу увезли двух пострадавших от нападения, тот, за кого они вступились убит

В Ивановской области расстреляли людей - один человек погиб, двое получили ранения и госпитализированы. По данным, представленным в СК, ночью с 25 на 26 июня группа лиц вступила в конфликт с хозяином дома по улице Лермонтова в Кохме. Для поддержки 30-летнего хозяина вышли его знакомые. Во время конфликта неустановленные лица открыли стрельбу в область груди и живота 30-летнего мужчины, отчего тот скончался на месте. После злоумышленники принялись избивать и причинили множественные травмы друзьям погибшего при помощи огнестрельного оружия и других предметов. Пострадавших в тяжелом состоянии отправили в больницу, нападавшие скрылись.

- В настоящий момент место преступления оцеплено сотрудниками ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Ивановской области для обеспечения безопасности жителей соседних домов. Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления.
По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, поиск и сбор доказательств, - пишут на сайте СУ СК РФ по Ивановской области.

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