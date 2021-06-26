За сутки заболели ковидом 158 человек и умерли шестеро в Новосибирской области
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За сутки заболели ковидом 158 человек и умерли шестеро в Новосибирской области

4:06:356/26/2021Фото: pixabay
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По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 46 168 случаев коронавируса (+158 за сутки), в том числе у 3 084 детей.

В отделениях реанимации находятся 236 человек. На ИВЛ – 50 пациентов
В отделениях реанимации находятся 236 человек. На ИВЛ – 50 пациентов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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158 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 46 168 случаев коронавируса (+158 за сутки), в том числе у 3 084 детей. 41 274 пациента полностью выздоровели (+105 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 75 лет и женщины в возрасте 42 года, 61 год, 67 лет, 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 029 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 4 031 пациент, в том числе 93 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 236 человек. На ИВЛ – 50 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 802 062 теста на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 562 обращения.

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