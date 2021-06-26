"Гран-при России" в "Формуле-1" пройдет в Санкт-Петербурге

"Гран-при России" с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора Драйв", сообщил официальный сайт Формулы-1.
-Мы с нетерпением ждем гонок в этом потрясающем месте, где находятся десять профессиональных трасс для гонок и тестов на площади примерно 100 гектаров. Автодром расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1. Мы сообщим больше информации о гонке в ближайшие месяцы и с нетерпением ждем гонок в Сочи в следующие два года, — говорится в сообщении.
Напомним, что "Гран-при России" уже много лет, начиная с 2014 года, проводился в Сочи. В 2017-м контракт на проведение этапа В 2017 году контракт с Россией и "Формулой-1" продлен до 2025 года.