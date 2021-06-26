ВОЗ: при каком уровне антител можно вакцинироваться
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ВОЗ: при каком уровне антител можно вакцинироваться

4:48:056/26/2021Фото: Pixabay
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Важно обязательно носить маски, при чем даже если вы переболели или поставили вакцину, заявляет ВОЗ.

Пандемию можно остановить в текущем году при ответственном поведении каждого человека, считает представитель ВОЗ
Пандемию можно остановить в текущем году при ответственном поведении каждого человека, считает представитель ВОЗ

Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

-Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, - сказала она.

По словам Вуйнович, большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета.

-Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас <иммунитет> достаточно высок, и вы будете защищены, - отметила представитель ВОЗ.

-Так что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо, - подчеркнула Вуйнович.

Так же она сказала, что важно обязательно носить маски, при чем даже если вы переболели или поставили вакцину.

-Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку - даже бессимптомно, - сказала она.

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