За убийство афроамериканца, после которого в США началось движение Black Lives Matter бывшего полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы
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За убийство афроамериканца, после которого в США началось движение Black Lives Matter бывшего полицейского осудили на 22,5 года тюрьмы

5:37:406/26/2021Фото: foxnews
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Приговор Дереку Шовину станет началом новой эры подотчетности, которая изменит отношение полиции к чернокожим — заявили на оглашении приговора.

В США завершился процесс по которому осудили полицейского - убийцу чернокожего

Судья из Миннесоты Питер Кэхилл приговорил
бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина к 270 месяцам (22,5 годам) тюремного заключения в пятницу за непреднамеренное убийство второй степени Джорджа Флойда прошлой весной.

Ожидали, что судья приговорит подсудимого на срок от 20 до 25 лет,  при максимальном сроке - 40 лет, а среднем сроке за аналогичные преступления - около 12,5 лет. Братья убитого просили суд о максимальном наказании в 40 лет, а прокуратура, как и ожидалось, просила 30.
На суде выступали братья Флойда, в их речах был вопрос о необходимости столь длительного физического воздействия на родственника

«Я хотел узнать от самого этого человека, почему? О чем вы думали? Что происходило в вашей голове, когда вы стояли коленом на шее моего брата? Почему, когда вы знали, что он больше не представляет угрозы, он был в наручниках, почему по крайней мере, вы не встали. Почему вы остались там? "

На видео, которое облетело весь мир, видно, как полицейский прижимал колено к шее Флойда, лежащего ничком и удерживался другими офицерами, в течение 9 минут и 29 секунд, когда прохожие умоляли его расслабиться, а Флойд просил оставить его в живых.

Флойда задержали по подозрению в продаже фальшивой 20-долларовой банкноты в соседнем угловом магазине.
25 мая 2020 года произошло жесткое задержание в результате которого погиб афроамериканец.

В стране начались массовые выступления против расовой дискриминации под названием
Black Lives Matter, пишут в FOX NEWS.

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