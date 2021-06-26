Могила Валерия Золотухина находится на территории храма, им же построенного

В день рождения Валерия Золотухина на его родине в селе Быстрый Исток начался Золотухинский фестиваль, посвященный 80-летию со дня рождения актера. Его проведение растянется на несколько дней. Фестиваль проходит как в селе, так и в театре имени Золотухина в Барнауле, восстановленном силами актера.
Много друзей Валерия Сергеевича приехало на могилу актера, также прибыли артисты, чтобы выступить перед земляками Золотухина. В числе прибывших на Алтай были и Вениамин Смехов с дочерью Аликой.
Актриса выставила на своей страницы в соцсети фото могилы актера и очень тепло отозвалась об атмосфере, царящей в селе. Могила Золотухина стоит на территории храма, им же построенного, вместо надгробия — крест, вокруг могилы много цветов, все очень ухоженно и красиво.
- Быстрый Исток - село в Алтайском крае, где родился и похоронен Валерий Золотухин, здесь мемориальный музей, где собраны и предметы быта тех лет, и большой архив деятельности Золотухина, а ещё он построил деревянный Храм Покрова Богородицы и с высочайшего благословения покоится здесь же, - написала в Instagram Алика Смехова.