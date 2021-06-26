Мушустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда

Выделить деньги на детские пособия родителям-одиночкам и беременным поручил Минфину 25 июня премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. О чем сегодня, 26 июня, опубликовано распоряжение.
Деньги выделяются Минфину России в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.
Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей.
Минтруду России поручено обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения ежемесячных пособий женщинами, вставшими на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
Заявление можно будет подать 1 июля на Госуслугах или в отделении ПФР по месту жительства.
Напомним, что президент Владимир Путин 23 апреля поручил оказать россиянам очередную материальную помощь. Кроме этих двух видов поддержки, все россияне, имеющие детей школьников, в августе получат по 10 000 рублей на каждого ребенка.