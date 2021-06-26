Все праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России
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26.06
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Все праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России

8:17:216/26/2021Фото: Pixabay
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Новогодние каникулы 2022 года продлятся с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

25 июня на заседании очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Одной из рассмотренных на мероприятии тем стал перенос выходных дней в 2022 году – проект успешно одобрили.

В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, выходными в 2022 году станут дни: с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября. Изменения были поддержаны сторонами.

Напомним, что 31 декабря 2022 года будет нерабочим днем.

В 2022 году россияне будут отдыхать: 

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 30 апреля по 3 мая;
с 7 по 10 мая;
с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.

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