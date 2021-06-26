ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу
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ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу

8:44:286/26/2021Фото: Pixabay
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"Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо", - представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител
Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Стоит ли сдавать тест на антитела и стоит ли ставить вакцину при их наличии, в интервью ТАСС ответила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

-Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться, - сказала она.

По словам Вуйнович, большинство стандартных тестов, которые используются в клинических условиях, не могут точно сказать, какой у конкретного человека уровень иммунитета.

-Это не значит, что они не определяют антитела. Да, это хорошие тесты. Но определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас <иммунитет> достаточно высок, и вы будете защищены, - отметила представитель ВОЗ. -Так что рекомендация ВОЗ не делать тесты на антитела остается. Они вам не скажут многого. Возможно, они вас лично успокоят, что хорошо.

На 26 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

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