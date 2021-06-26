В Бердске из окна третьего этажа выпала женщина
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В Бердске из окна третьего этажа выпала женщина

8:59:336/26/2021Фото: https://novosibirsk.domclick.ru/
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По словам очевидцев, она была пьяна. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Как говорят соседи, в квартире была пьянка
Как говорят соседи, в квартире была пьянка

Вечером в субботу 26 июня в Бердске из окна выпала женщина.
ЧП произошло около 20.30 по адресу Рогачева, 4. По словам очевидцев, женщина была не очень трезва и, судя по всему, выпала из окна третьего этажа.
На место происшествия приезжала скорая помощь и полиция. Но пострадавшая отказалась от госпитализации, мол, все хорошо.
Как говорят соседи, в квартире была пьянка.

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