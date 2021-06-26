Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун
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Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун

9:10:036/26/2021Фото: Кремлин.ру
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Мэр подчеркнул, что новый штамм "совсем другой", если ранее требовалось две недели, то сегодня это происходит буквально за считанные дни - до пяти дней - человек заболевает.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что только вакцинация поможет не уйти в локдаун
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что только вакцинация поможет не уйти в локдаун
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Власти Москвы уверены, что город переживает заново пандемию коронавируса из-за нового штамма, рассказал в эфире России -1 мэр Москвы Сергей Собянин.

-Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве , - сказал Собянин, добавив, что уханьским вариантом коронавируса в Москве заражены около 5% жителей. -Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто - максимум 5%.

При этом мэр отметил, что если бы у коронавируса не было бы новой мутации, то "мы уже вышли бы из пандемии".

-Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль, потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, у них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что новый штамм "совсем другой". "Если раньше недели две инкубационный период шел, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, температуру, только потом начинала сама болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни - до пяти дней", - пояснил Собянин. Он подчеркнул, что количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, в два раза больше, чем в сравнении с уханьским. "Это просто другая ситуация", - подчеркнул Собянин, пишет ТАСС. 

Он добавил, что вакцинация является самым действенным способом остановить распространение коронавирусной инфекции в столице, остальные меры - временное решение проблемы.

-Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования. Конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун и все закрыть, - заявил Собянин.

Как подчеркнул глава города, чтобы вести нормальную жизнь, необходимо вакцинироваться, так как другого выхода нет.

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