"Спутник Лайт": инструкция по применению и противопоказания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Спутник Лайт": инструкция по применению и противопоказания

9:40:306/26/2021Фото: ©Twitter.com
0

Спутник Лайт вышел в гражданский оборот 26 июня, сообщил министр Михаил Мурашко.

Спутник Лайт вышел в гражданский оборот 26 июня
Спутник Лайт вышел в гражданский оборот 26 июня
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу

ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусуКода делать повторную вакцинацию препаратом "КовиВак"? И можно ли чередовать разные вакцины?Ещё 196 новости

Сегодня, 26 июня, в России вышли в оборот первые серии вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

-Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот, - сказал Мурашко журналистам.

Вакцнину "Спутник Лайт" будут использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации. Всего до конца месяца 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот.

Что известно о вакцине Спутник Лайт? Сайт вакцины дает ответы на вопросы:

Сколько раз нужно привиться вакциной Спутник Лайт?

Вакцинация Спутником Лайт будет проводиться в один этап.

Содержит ли вакцина Спутник Лайт коронавирус?

Вакцина Спутник Лайт не содержит коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.

Иммунитет после Спутник Лайт

Иммунитет начнет образовываться через неделю после прививки и достигнет максимума спустя четыре недели.

Что такое Спутник Лайт?

Лайт-вакцина поможет исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения, она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа

Какой период выработки антител и уровень защиты у вакцины Спутник лайт?

У Спутник лайт будет более короткий период выработки антител, чем у вакцины Спутник, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов. Сейчас уже известно, что это 21 день.

Срок действия вакцины "Спутник Лайт"

Срок действия вакцины "Спутник Лайт" составляет 4-5 месяцев. Об этом сообщил директор научного центра имени Гамалеи, где разработали "Спутник V", Александр Гинцбург.

Форма выпуска вакцины Спутник Лайт

Вакцина Спутник Лайт представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл

Кто разработчик вакцины Спутник Лайт

Разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник лайт» является национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Сколько длится иммунитет вакцины Спутник Лайт?

По данным специалистов, действовать вакцина будет порядка полугода

Как будут ставить Спутник Лайт 

Для вакцины «Спутник Лайт» разработчик предусмотрел однократную инъекцию препарата.

Процедура прививки будет осуществляться по отработанной схеме:


  • предвакцинальный осмотр с обязательным измерением температуры;
  • инъекция препарата;
  • получасовое наблюдение за пациентом.

Препарат после регистрации будет поступать только в прививочные пункты, приобрести его в розничной аптечной сети нельзя. Холодовая цепочка хранения препарата будет соблюдаться при производстве, хранении и транспортировке согласно инструкции производителя.⁠

Противопоказания Спутник Лайт

-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины

-Тяжелые аллергические реакции в истории болезни пациента

-Если идет обострение хронического заболевания или вы болеете ОРВИ.

Можно ставить Спутник Лайт, но с разрешения

-При хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (при нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах вакцина разрешена. Однако принять этот препарат стоит с осторожностью и после консультации врача.

-Людям с аутоиммунными заболеваниями и при онкологии — действия компонентов на организм с этими проблемами пока до конца не изучены.

Как получена вакцина Спутник Лайт 

Вакцина «Спутник Лайт» получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. В состав препарата входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. 

Вакцина «Спутник Лайт»  индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 

Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев обоего пола в возрасте старше 18 лет. Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует гуморальный иммунный ответ у добровольцев. 

В результате однократной иммунизации 100% здоровых добровольцев сформировали клеточный иммунный ответ против S белка SARS-Cov2.

Показания к применению:

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 до 60 лет.

Не люди разносят COVID: специалисты нашли настоящего виновника
У людей с этой группой крови железный иммунитет
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Что на самом деле разносит COVID по городу: точно не люди
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
вакцина Спутник Лайтинструкция Спутник Лайтпротивопоказания Спутник Лайт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете делать ревакцинацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как удалить шипицу в домашних условиях?
    9:20:12 6/26/2021
    Как удалить шипицу в домашних условиях?
    Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун
    9:10:03 6/26/2021
    Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун
    БердскВ Бердске из окна третьего этажа выпала женщина
    8:59:33 6/26/2021
    В Бердске из окна третьего этажа выпала женщина
    ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу
    8:44:28 6/26/2021
    ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу
    Кондуктор высадил мальчика из автобуса: он не смог заплатить картой - терминал был сломан
    8:36:32 6/26/2021
    Кондуктор высадил мальчика из автобуса: он не смог заплатить картой - терминал был сломан
    Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле
    8:20:11 6/26/2021
    Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле
    БердскВсе праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России
    8:17:21 6/26/2021
    Все праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России
    Мишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда
    8:09:03 6/26/2021
    Мишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда
    6 красивых имен для дочки: они обладают счастливой энергией
    7:20:30 6/26/2021
    6 красивых имен для дочки: они обладают счастливой энергией
    Ученые нашли молекулу, которая омоложивает мозг
    6:44:08 6/26/2021
    Ученые нашли молекулу, которая омоложивает мозг