"Спутник Лайт": инструкция по применению и противопоказания

Сегодня, 26 июня, в России вышли в оборот первые серии вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
-Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот, - сказал Мурашко журналистам.
Вакцнину "Спутник Лайт" будут использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации. Всего до конца месяца 2,5 миллионов доз поступят в гражданский оборот.
Что известно о вакцине Спутник Лайт? Сайт вакцины дает ответы на вопросы:
Сколько раз нужно привиться вакциной Спутник Лайт?
Вакцинация Спутником Лайт будет проводиться в один этап.
Содержит ли вакцина Спутник Лайт коронавирус?
Вакцина Спутник Лайт не содержит коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.
Иммунитет после Спутник Лайт
Иммунитет начнет образовываться через неделю после прививки и достигнет максимума спустя четыре недели.
Что такое Спутник Лайт?
Лайт-вакцина поможет исключить тяжелое течение COVID-19 в случае заражения, она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа
Какой период выработки антител и уровень защиты у вакцины Спутник лайт?
У Спутник лайт будет более короткий период выработки антител, чем у вакцины Спутник, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов. Сейчас уже известно, что это 21 день.
Срок действия вакцины "Спутник Лайт"
Срок действия вакцины "Спутник Лайт" составляет 4-5 месяцев. Об этом сообщил директор научного центра имени Гамалеи, где разработали "Спутник V", Александр Гинцбург.
Форма выпуска вакцины Спутник Лайт
Вакцина Спутник Лайт представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл
Кто разработчик вакцины Спутник Лайт
Разработчиком вакцины от коронавируса «Спутник лайт» является национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Сколько длится иммунитет вакцины Спутник Лайт?
По данным специалистов, действовать вакцина будет порядка полугода
Как будут ставить Спутник Лайт
Для вакцины «Спутник Лайт» разработчик предусмотрел однократную инъекцию препарата.
Процедура прививки будет осуществляться по отработанной схеме:
- предвакцинальный осмотр с обязательным измерением температуры;
- инъекция препарата;
- получасовое наблюдение за пациентом.
Препарат после регистрации будет поступать только в прививочные пункты, приобрести его в розничной аптечной сети нельзя. Холодовая цепочка хранения препарата будет соблюдаться при производстве, хранении и транспортировке согласно инструкции производителя.
Противопоказания Спутник Лайт
-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины
-Тяжелые аллергические реакции в истории болезни пациента
-Если идет обострение хронического заболевания или вы болеете ОРВИ.
Можно ставить Спутник Лайт, но с разрешения
-При хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (при нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах вакцина разрешена. Однако принять этот препарат стоит с осторожностью и после консультации врача.
-Людям с аутоиммунными заболеваниями и при онкологии — действия компонентов на организм с этими проблемами пока до конца не изучены.
Как получена вакцина Спутник Лайт
Вакцина «Спутник Лайт» получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. В состав препарата входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2.
Вакцина «Спутник Лайт» индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
Иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев обоего пола в возрасте старше 18 лет. Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует гуморальный иммунный ответ у добровольцев.
В результате однократной иммунизации 100% здоровых добровольцев сформировали клеточный иммунный ответ против S белка SARS-Cov2.
Показания к применению:
Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 до 60 лет.