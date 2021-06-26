Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом

9:46:066/26/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
0

Меньшов заболел ковидом в легкой форме.

Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий
Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий
Сюжет: Третья волна коронавируса
Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун

Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаунКакие продукты питания снижают тяжесть коронавируса, стало известноЕщё 139 новости

Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на предвыборном съезде "Справедливой России - За правду". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе справороссов.

"Меньшов заболел ковидом в легкой форме", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель партии Сергей Миронов огласил список кандидатов от справороссов на выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий.

На 26 июня привиться в России можно:  вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

С 1 июля пенсии будут начисляться по новым правилам
Выявлен неожиданный способ защиты от COVID-19
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Несколько способов охладить квартиру без кондиционера
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
коронавирус вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы болели?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Спутник Лайт": инструкция по применению и противопоказания
    9:40:30 6/26/2021
    "Спутник Лайт": инструкция по применению и противопоказания
    Как удалить шипицу в домашних условиях?
    9:20:12 6/26/2021
    Как удалить шипицу в домашних условиях?
    Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун
    9:10:03 6/26/2021
    Собянин: эпидемия бушует в Москве - либо вакцинироваться, либо уйти в локдаун
    БердскВ Бердске из окна третьего этажа выпала женщина
    8:59:33 6/26/2021
    В Бердске из окна третьего этажа выпала женщина
    ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу
    8:44:28 6/26/2021
    ВОЗ: не следует сдавать тест на антитела к коронавирусу
    Кондуктор высадил мальчика из автобуса: он не смог заплатить картой - терминал был сломан
    8:36:32 6/26/2021
    Кондуктор высадил мальчика из автобуса: он не смог заплатить картой - терминал был сломан
    Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле
    8:20:11 6/26/2021
    Все опасные астероиды лета 2021: какой наиболее сильно угрожает Земле
    БердскВсе праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России
    8:17:21 6/26/2021
    Все праздничные и выходные дни в 2022 году официально утвердили в России
    Мишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда
    8:09:03 6/26/2021
    Мишустин выделил деньги на детские пособия из резервного фонда
    6 красивых имен для дочки: они обладают счастливой энергией
    7:20:30 6/26/2021
    6 красивых имен для дочки: они обладают счастливой энергией