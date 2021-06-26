Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом, поэтому не смог присутствовать на предвыборном съезде "Справедливой России - За правду". Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе справороссов.
"Меньшов заболел ковидом в легкой форме", - сказал собеседник агентства.
Ранее председатель партии Сергей Миронов огласил список кандидатов от справороссов на выборах в Госдуму. Меньшов вошел в общефедеральную часть списка, состоящую из пяти фамилий.
На 26 июня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".